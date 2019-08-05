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Elektrik akımına kapılarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 12:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'da aydınlatma kablosu çekmek isterken elektrik akımına kapılan Ahmet Şimşek (26), yaşamını yitirdi.

Elektrik akımına kapılarak öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da aydınlatma kablosu çekmek isterken elektrik akımına kapılan Ahmet Şimşek (26), yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu evin önüne aydınlatma için kablo çekmek isteyen Ahmet Şimşek, akıma kapıldı. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Şimşek, olay yerinde yaşamını yitirdi. Evli ve 3 çocuk babası Şimşek'in cenazesi polisin incelemesinden sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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