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Elektrik akımına kapılarak ölen çocuk toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 17:22 | Son Güncelleme

Çanakkale’de, açık olan elektrik panosuna dokununca akıma kapılan çok toprağa verildi.Olay cumartesi günü merkeze bağlı Kepez beldesinde meydana geldi.

Çanakkale’de, açık olan elektrik panosuna dokununca akıma kapılan çok toprağa verildi.
Olay cumartesi günü merkeze bağlı Kepez beldesinde meydana geldi. Açık olan elektrik panosunu gören Yağız Ariyel, merakla kablolara dokundu. Elektrik akımına kapılan talihsiz çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yağız Ariyel bugün ikindi namazını müteakip Kepez Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan ve Ariyel ailesi ile yakınları katıldı. Yağız Ariyel’in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Kepez Belde Mezarlığı’na defnedildi.

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