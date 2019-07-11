HABER

Elektrik akımına kapılarak ölen işçi toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 15:01 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde inşaat alanında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden işçi İsmail Albayrak (28), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde inşaat alanında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden işçi İsmail Albayrak (28), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kemalpaşa Mahallesi Bahçeler Sokak üzerinde temeli atılmış haldeki inşaatta çalışan İsmail Albayrak, asansör boşluğundaki su birikintisine bastı. Elektrik akımına kapılan Albayrak'ın yardımına çalışma arkadaşları yetişti. Durumu ağır olan Albayrak, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Genç işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Albayrak'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

İsmail Albayrak cenazesi bugün öğlen Yeni Mahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyorBu evde oturan leyleklere komşu oluyor
Yaralıyı yağmurdan poşetle ve şemsiyeyle korudularYaralıyı yağmurdan poşetle ve şemsiyeyle korudular
Motosikletle kaza yapan genç hayatını kaybettiMotosikletle kaza yapan genç hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Seksenler hakkında flaş gelişme!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Ankara'da hastanede 'kimyasal madde' alarmı!

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Artık suyundan en çok Arif Erdem içiyordu

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Dev Türk şirketi resmen satıldı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

Körfez'de gerilim tırmandı! Petrol tankerini durdurmaya çalıştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.