Elektrik akımına kapılarak ölen işçi toprağa verildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde inşaat alanında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden işçi İsmail Albayrak (28), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kemalpaşa Mahallesi Bahçeler Sokak üzerinde temeli atılmış haldeki inşaatta çalışan İsmail Albayrak, asansör boşluğundaki su birikintisine bastı. Elektrik akımına kapılan Albayrak'ın yardımına çalışma arkadaşları yetişti. Durumu ağır olan Albayrak, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Genç işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Albayrak'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

İsmail Albayrak cenazesi bugün öğlen Yeni Mahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Asri Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

