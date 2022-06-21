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Elektrik akımına kapıldı, feci şekilde can verdi!

21.06.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte haberin detayları...

Elektrik akımına kapıldı, feci şekilde can verdi!

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Işıklar Mahallesi'nde elektrik direğinde oluşan arızayı gidermek için direğe çıkan Hasan Bayram (42), akıma kapılarak yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Düzköy Devlet Hastanesine kaldırılan Bayram, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon
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