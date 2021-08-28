HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Elektrik akımına kapıldıktan sonra toprağa gömülmeye çalışılmıştı! Yakınları konuştu

Elektrik akımına kapıldıktan sonra toprağa gömülmeye çalışılmıştı! Yakınları konuştu

28.08.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da elektrik akımına kapılan 33 yaşındaki Yusran Kaya (33), yakınları tarafından hastane yakınında toprağa gömülerek tedavi edilmek istenmişti. Yaşanan olayla ilgili konuşan Kaya’nın yakını Nurşani Kaya, bulundukları yerde daha öncede elektrik akımına kapılan bir kadının üzerine toprak atılarak vücudunda biriken akımı almak için bunun yapıldığını gördüklerini, kendilerinin de hastanedeki tedavinin ardından öyle bir yola başvurduklarını söyledi.

Elektrik akımına kapıldıktan sonra toprağa gömülmeye çalışılmıştı! Yakınları konuştu

Olay, dün öğlen saatlerinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’nde yaşandı. Evde elektrikli ocakta yemek pişiren 33 yaşındaki Yusran Kaya bir anda akımı kapılarak baygınlık geçirdi. Olayı gören aile fertleri durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaya’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisinin yapılması için Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devle Hastanesi acil servisine götürdü. Burada doktorlar tarafından tedavisi yapılan Kaya, aile bireylerinin isteği üzerine taburcu edildi. Bu sırada aile bireylerinden bazıları Kaya’nın vücudunda biriken enerjiyi almak iddiasıyla hastane bahçesine götürerek burada yere yatırıp üzerine toprak attı. Olayı gören güvenlik güçleri aile bireylerinin genç kadını almalarını ve bölgede uzaklaşmasını istedi.

"BEN BU OLAYI GÖRDÜĞÜMDEN BU YANA ŞOKTAYIM"

Kaya ailesi genç kadını da yanlarına alarak bölgeden uzaklaşırken, hastane bahçesinde olaya tanıklık yapan Mahmut Yakışır, “Ben bu olayı gördüğümden bu yana şoktayım. 21’inci yüzyılda tıbbı tedaviyi reddetmek akıl karı gibi görünmüyor. Şok edici bir olaydı, tüylerimizi diken diken oldu” dedi.

1

"TEDAVİSİ BİTTİ, HASTANEDEN ÇIKARDIK"

Yaşanan olayla ilgili konuşan Yusran Kaya’nın yakını Nurşani Kaya ise tedaviyi reddetmediklerini, tedavisi yapıldıktan sonra hastaneden çıkardıklarını söyledi. Kaya, bulundukları yerde daha öncede elektrik akımına kapılan bir kadının üzerine toprak atılarak vücudunda biriken akımı almak için böyle bir işlem yapıldığını gördüklerini, kendilerinin de hastanedeki tedavinin ardından öyle bir yola başvurduklarını belirterek doktorların gereken müdahaleyi yaptığını onlara karşı herhangi bir sorunlarının olmadığını ifade etti. (İHA)

Akıma kapıldı, tedaviyi reddeden yakınları hastane bahçesinde toprağa gömmek istediAkıma kapıldı, tedaviyi reddeden yakınları hastane bahçesinde toprağa gömmek istedi

2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!Sağlık hizmetleri artık telefonunuzda!
İETT otobüsünde skandal! "Zenci sus, siz nereden geldiniz buraya"İETT otobüsünde skandal! "Zenci sus, siz nereden geldiniz buraya"
Bekçiyi bıçakla yaraladı, bacağından vurularak yakalandıBekçiyi bıçakla yaraladı, bacağından vurularak yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sırtındaki acıyı çivi sandı, içinden mermi çıktı

Sırtındaki acıyı çivi sandı, içinden mermi çıktı

Denize giren kadına büyük şok! Bacağını ısırıdı

Denize giren kadına büyük şok! Bacağını ısırıdı

İclal Aydın'ın kızı 19 oldu! Güzelliği ile hayran bıraktı

İclal Aydın'ın kızı 19 oldu! Güzelliği ile hayran bıraktı

Manchester City'de gündem Haaland

Manchester City'de gündem Haaland

Ordu'da 14 yaşındaki çocuktan aile katliamı

Ordu'da 14 yaşındaki çocuktan aile katliamı

Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Pakistan'da korkunç olay! Video çekerken cinsel istismara uğradı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Taliban: Müzik de kadınların yalnız seyahat etmesi de yasak

Taliban: Müzik de kadınların yalnız seyahat etmesi de yasak

İlk asker kafilesi Kabil'den döndü

İlk asker kafilesi Kabil'den döndü

Şile'de dehşet! Cinayet anı kamerada

Şile'de dehşet! Cinayet anı kamerada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.