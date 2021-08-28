Elektrik akımına kapıldıktan sonra toprağa gömülmeye çalışılmıştı! Yakınları konuştu

Olay, dün öğlen saatlerinde Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi’nde yaşandı. Evde elektrikli ocakta yemek pişiren 33 yaşındaki Yusran Kaya bir anda akımı kapılarak baygınlık geçirdi. Olayı gören aile fertleri durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaya’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisinin yapılması için Diyarbakır Selahattin Eyyubi Devle Hastanesi acil servisine götürdü. Burada doktorlar tarafından tedavisi yapılan Kaya, aile bireylerinin isteği üzerine taburcu edildi. Bu sırada aile bireylerinden bazıları Kaya’nın vücudunda biriken enerjiyi almak iddiasıyla hastane bahçesine götürerek burada yere yatırıp üzerine toprak attı. Olayı gören güvenlik güçleri aile bireylerinin genç kadını almalarını ve bölgede uzaklaşmasını istedi.

"BEN BU OLAYI GÖRDÜĞÜMDEN BU YANA ŞOKTAYIM"

Kaya ailesi genç kadını da yanlarına alarak bölgeden uzaklaşırken, hastane bahçesinde olaya tanıklık yapan Mahmut Yakışır, “Ben bu olayı gördüğümden bu yana şoktayım. 21’inci yüzyılda tıbbı tedaviyi reddetmek akıl karı gibi görünmüyor. Şok edici bir olaydı, tüylerimizi diken diken oldu” dedi.

"TEDAVİSİ BİTTİ, HASTANEDEN ÇIKARDIK"

Yaşanan olayla ilgili konuşan Yusran Kaya’nın yakını Nurşani Kaya ise tedaviyi reddetmediklerini, tedavisi yapıldıktan sonra hastaneden çıkardıklarını söyledi. Kaya, bulundukları yerde daha öncede elektrik akımına kapılan bir kadının üzerine toprak atılarak vücudunda biriken akımı almak için böyle bir işlem yapıldığını gördüklerini, kendilerinin de hastanedeki tedavinin ardından öyle bir yola başvurduklarını belirterek doktorların gereken müdahaleyi yaptığını onlara karşı herhangi bir sorunlarının olmadığını ifade etti. (İHA)





