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Elektrik akımına kapılıp ölen Hakan'sız ilk ders buruk geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 15:51 | Son Güncelleme

SAMSUN'da kendilerine ait ineklerin neden telef olduğunu anlamak için ahıra giren ve burada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Hakan Yeşiltaş'ın (12), sınıf arkadaşları ve öğretmenleri yeni öğretim yılına buruk başladı.

Elektrik akımına kapılıp ölen Hakan'sız ilk ders buruk geçti

Tayfur KARA- Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA) - SAMSUN'da kendilerine ait ineklerin neden telef olduğunu anlamak için ahıra giren ve burada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Hakan Yeşiltaş'ın (12), sınıf arkadaşları ve öğretmenleri yeni öğretim yılına buruk başladı. Yeşiltaş’ın çok küçük yaşta iken babasını da bir iş kazasında kaybettiği öğrenildi.
Acı olay, önceki gün ilçeye bağlı Yenikışla Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Yeşiltaş, annesiyle birlikte ineklerinin neden telef olduğunu anlamak için ahıra girdi. Ancak bu sırada küçük çocuk, kopmuş elektrik kablosuna dokununca akıma kapılarak yere yığıldı. Sağlık ekipleri ihbar üzerine olay yerine gelirken Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve tedaviye alınan Yeşiltaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede ineğin de elektrik akımına kapılarak, telef olduğu belirlendi. Yeşiltaş, ilçede düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.
'ONSUZ İLK DERS BURUK GEÇTİ'
Ölümüyle ailesini ve arkadaşlarını yasa boğan Yeşiltaş'ın eğitim ve öğretim gördüğü ilçedeki Çayvar Ortaokulu'nda ise yeni eğitim öğretim yılının 2'nci haftasındaki ilk ders buruk başladı. Yeşiltaş'ın sınıf arkadaşları ile beden eğitim dersi esnasında çekilmiş son görüntüleri ise paylaşıldığı sosyal medyada yürek burktu. Hakan Yeşiltaş'ın Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ayhan Türkoğlu, Hakan'ın ölümüyle büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Haber geldiğinde inanamadım. Haberin doğruluğunu muhtardan öğrendim. Ailesinin ve bizlerin gözbebeğiydi. Ne yazık ki küçük yaşta yetim kalmış bir öğrencimizdi. Her bakımdan bizim için dört dörtlük bir öğrenciydi. Efendiliği, saygısı ve hayvan sevgisi ile ön plana çıkıyordu. Ne arkadaşlarını ne öğretmenlerini üzmeyen bir öğrencimizdi. Onu asla unutmayacağız, mezarını sık sık ziyaret edeceğiz. Her öğrenci bizim için değerlidir fakat o, bu özel durumundan dolayı ayrıca üzerine titrediğimiz bir öğrenciydi. Ne yazık ki onu kaybettik" dedi.
7 YIL ÖNCE BABASINI KAYBETMİŞ
Öte yandan Yeşiltaş'ın babası Harun Yeşiltaş'ın ise 7 yıl önce Antalya'da çalıştığı inşaattan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Elektrik akımına kapılıp ölen Hakan'sız ilk ders buruk geçtiElektrik akımına kapılıp ölen Hakan'sız ilk ders buruk geçtiElektrik akımına kapılıp ölen Hakan'sız ilk ders buruk geçtiElektrik akımına kapılıp ölen Hakan'sız ilk ders buruk geçti

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