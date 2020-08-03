Elektrik akımına kapılıp, telef oldular!

Olay, öğle saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Erkenez Mahallesi'nde meydana geldi. Safiye Avcı'nın ahırındaki 5 büyükbaş hayvan henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı.

"DEVLETİMDEN YARDIM BEKLİYORUM"

Ölen hayvanların tek geçim kaynağı olduğu belirten Safiye Avcı, "Hayvanların bağırtısını duyunca eşimle ahıra girdik ve hayvanları çırpınırken gördük. Biz ilk başta zehirlendiklerini düşündük ama elektrik çarptığını sonradan fark ettik. Eşim hemen müdahale etmek istedi ama onu da elektrik çarptı. Kurban Bayramı'nın son gününde başıma bu geldi. Eşim engelli olduğu için tek geçim kaynağımız hayvancılık ve onlar da telef olunca mağdur oldum. Devletimden, büyüklerimizden yardım bekliyorum" diye konuştu.

