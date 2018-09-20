Elektrik akımına kapılıp yaralandı, hastaneye gitmek isterken öldü

Bahattin ALBAYRAK/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Didim ilçesinde elektrik akımına kapılan Murat Tutuş (53), yaralı halde kendi imkanlarıyla hastaneye gitmek için bindiği otomobilinde ölü bulundu. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılan Tutuş'un kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.
Didim'de uzun yıllardır elektrik bakım ve tamir işleri ile uğraşan Murat Tutuş, dün saat 17.00 sıralarında, Mavişehir Mahallesi'ndeki bir binada çalışırken elektrik akımına kapıldı. Yaralanan Tutuş, otomobiline binip Didim Devlet Hastanesi'ne gitmek isterken yaşamını yitirdi. Tutuş'u otomobilinde hareketsiz yatarken gören kişi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Tutuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen Tutuş'un cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
FOTOĞRAFLI
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
Evinde esrar bulunan HDP'li Yedibela Kızılkaya gözaltına alındı
Sahte çocuk doktoru iddiası sosyal medyayı salladı! Gözaltına alındı...
Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
Halk otobüslerine ücret ödemeyenlere paspas cezası geliyor
9 yaşındaki çocuk 'yanlışlıkla' sünnet edildi
Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi
Devlet Bahçeli: MHP olarak yerel seçimlerde İstanbul'da aday çıkarmayacağız
Bel ağrıları artınca şifacıya gitti... Resmen kabusu yaşadı!
iOs 12 yükleyenler dikkat! Sizin de başınıza gelmiş olabilir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Okuyucu Yorumları 0 yorum