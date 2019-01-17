HABER

Elektrik arızalarına kar motorlu çözüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 11:33 | Son Güncelleme

Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle elektrik kesintisinin yaşandığı Ağrı'da, kar motoruyla arazide arıza izi süren Aras EDAŞ ekipleri, sıfırın altında 20 derecede çalışma yaparak arızaları gideriyor - Eleşkirt ilçesi Aras EDAŞ ekibi çalışanlarından Şevket Avcı: "Arazinin dağlık olması ve rüzgardan dolayı yolların çabuk kapanmasının ardından jet motorumuz arazide daha hızlı ve kolay ilerliyor"

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle elektrik kesintisinin yaşandığı Ağrı'da, kar motoruyla araziye çıkan Aras EDAŞ ekipleri, dondurucu soğuklara aldırmadan arızaları gideriyor.

Türkiye'de kış aylarının en sert geçtiği illerden olan ve yeni yılın ilk günlerinden bu yana aralıklarla yoğun kar yağışının etkili olduğu Ağrı'da, kar kalınlığının 1,5 metreye ulaşması, arazide çalışma yürüten ekiplerin büyük zorluklar yaşamasına neden oluyor.

Bu yıl kar yağışı nedeniyle sık sık sıkıntıların yaşandığı Eleşkirt ilçesinde de bazı köylerde elektrik arızaları meydana geldi.

Kapanan köy yollarının açılmasının ardından elektrik arızalarının oluştuğu bölgelere giden Aras EDAŞ ekipleri, köy içi veya yakınlarında bulunan arızalara, dondurucu soğuklarda kalınlığı 1,5 metreyi bulan karda güçlükle ulaşıyor.

- Kar motoru dağlık alanda en büyük yardımcıları

Özellikle kırsalda araçların ulaşamadığı noktalarda yaşanan elektrik kesintilerinde, arızalı hatta ulaşmakta sıkıntı yaşayan Aras EDAŞ ekipleri, farklı yöntemler uyguluyor.

Dağlık ve yüksek rakımlı bölgelerdeki arızalara müdahale etmek isteyen ekipler, araçların ulaşamadığı yerlere kar motoruyla giderek arızalara müdahale ediyor.

Ekipler, son olarak Eleşkirt ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Yayladüzü beldesi ve çevre köylerinin fırtına ve tipi nedeniyle yaşadığı elektrik kesintileri için bölgeye kar motoruyla gitti.

Kar motoruyla uzun süre elektrik hatlarını takip ederek arazide gezen ekipler, arızayı tespit ettikten sonra onarımını yapıp enerji akışını tekrar sağladı.

- "Arıza ekibi ile köylere elektrik akışını sağladık"

Eleşkirt ilçesi Aras EDAŞ çalışanlarından Şevket Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli şekilde enerji sunmak için kar motoru kullandıklarını söyledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Yayladüzü beldesi ve 5 köyde elektrik kesintisinin yaşandığını belirten Avcı, "Arıza ekibi ile köylere elektrik akışını sağladık. Aras EDAŞ'ın bize sunduğu kolaylıklar nedeniyle halkımıza elektrik verdik. Arazinin dağlık olması ve rüzgardan dolayı yolların çabuk kapanmasının ardından jet motorumuz arazide daha hızlı ve kolay ilerliyor." dedi.

Ekipten 2 kişinin jet motoru ile elektrik direklerinin olduğu noktalarda arızayı bulmak için gezintiye çıktığını dile getiren Avcı, "Arkadaşlarımız, daha kolay ve hızlı şekilde araçların ve hatta insanların giremediği, karın çok yoğun olduğu yerlere motorumuzla giderek elektrik arızasını giderdiler."

- "Kar üstü aracımız daha hızlı ve kullanışlı"

Kar motorunu kullanan Yunus Demir ise kar yağışı ve fırtınanın ardından birçok köyde elektrik arızası yaşandığını kaydetti.

Hem personelin daha rahat şekilde çalışması hem de vatandaşlar için enerji akışının daha erken sağlanması amacıyla kar motorunun kendilerine büyük avantaj sağladığını kaydeden Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Araçlarımız gidemediği için motorla gelip tamiratımızı giderdik. Kar üstü aracımız daha hızlı ve karda daha kullanışlı olduğu için vatandaşlarımız sıkıntı yaşamasın diye bu karda kışta kesintisiz olarak çalışıyoruz. Araçlarımızın gidemediği yerlere gittik. Araçlar kardan dolayı gidemiyor. Biz hat altında ilerleyerek arızayı tespit edip tamiratımızı yaptık."

- "Eskiden günlerce yürüyorduk"

Elektrik direklerine çıkarak arızaları onaran Osman Yıldız, geçmiş yıllarda arazide elektrik arızalarını bulmanın yorucu olduğunu belirterek kar üstü aracın kendilerine kolaylık sağladığına dikkati çekti.

Bölgedeki elektrik hatlarını kontrol ettiklerini anlatan Yıldız, "Kar motoru ile geldik. Bütün hattı kontrol ederek en sonuna kadar gittik, olan arızaları da giderdik. Eskiden günlerce yürüyorduk. Saat sekizde çıkıp saat 16.00'ya kadar yürüyorduk. Şu anda 2-3 saatte her yere varabiliyoruz. Kar yağışı ve tipi çok yoğun olduğu için böyle yollara başvuruyoruz." dedi.

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
TIR ile konteyner arasında sıkışan işçi öldüTIR ile konteyner arasında sıkışan işçi öldü
Kuş sayımı yapılan Hersek Lagünü’nde, balaban gözlemlendiKuş sayımı yapılan Hersek Lagünü’nde, balaban gözlemlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Aras EDAŞ ekipler elektrik arıza çalışması Eleşkirt kar motoru Kar üstü araç ile trafo ve direklerin kontrol edilmesi

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

Süper Lig'de transfer bombası!

Süper Lig'de transfer bombası!

Teklif Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor

Teklif Meclis'ten geçti! Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

Trump'ın paylaştığı tweet ortalığı karıştırdı!

Trump'ın paylaştığı tweet ortalığı karıştırdı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rize'de çay fabrikasında yangın!

Rize'de çay fabrikasında yangın!

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı! Referandumda oyunu paylaşınca...

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!

Kürşat Yılmaz davasında flaş gelişme! İbrahim Tatlıses ve Alişan talebi

Davada flaş gelişme! İbrahim Tatlıses ve Alişan talebi...

Öğretmenin dikkati rezaleti ortaya çıkardı! Öğrenciye organize cinsel istismar....

Öğretmenin dikkati rezaleti ortaya çıkardı!

İzmir'den kar manzaraları

İzmir'den kar manzaraları

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Gören kamerasına sarıldı

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Gören kamerasına sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.