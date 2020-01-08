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  4. Elektrik arızası jandarmaya ait drone ile tespit edildi, 9 saatte onarıldı

Elektrik arızası jandarmaya ait drone ile tespit edildi, 9 saatte onarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 09:45 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Doğanlı köyü bölgesinde meydana gelen elektrik arızası, jandarmaya ait drone ile tespit edildi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Doğanlı köyü bölgesinde meydana gelen elektrik arızası, jandarmaya ait drone ile tespit edildi. Çukurca'dan getirilen, rafting takımının botuyla Zap Deresi geçilip, bölgeye ulaşılarak, 9 saatlik çalışmayla arıza giderildi.
Hakkari merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Doğanlı köyü bölgesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle iletim hatları hasar görünce bölgedeki birçok köyün elektriği kesildi. Bunun üzerine Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) Hakkari arıza ekipleri, hemen harekete geçti. Bölgenin sarp kayalık yapısı, soğuk hava ve kar yağışı, çalışmaları zorlaştırıp, tespit yapılamayınca Üzümcü Jandarma Karakolu aranarak, yardım istendi. Bunun üzerine arızanın meydana geldiği bölgenin tespiti için bölgeye jandarmaya ait drone gönderildi.
Jandarma, drone ile havadan tarama yaparak, kısa sürede arızanın meydana geldiği bölgeyi tespit etti. Arızanın, Zap Deresi'nin karşı kıyılarında belirlenmesi üzerine de Çukurca Rafting Takımı'ndan bot istendi. Ekiplerin getirilen botla Zap Deresi'ni geçmesinden sonra da bölgeye ulaşılıp, yoğun çalışma başlatıldı. Yaklaşık 9 saat süren çalışma sonucu arıza giderildi.
Zorlu çalışmaları hakkında bilgi veren VEDAŞ çalışanı Şahin Tunç, bölgedeki köylere enerjinin sağlandığı ana hat şebekesinde oluşan arızaya gidermek için çalışma yaptıklarını söyledi. Bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle jandarmadan destek alarak, zorlu çalışma yaptıklarını belirterek, "Ülkemizin coğrafi yapısının en zorlu olduğu Hakkari'de tüketicilere kesintisiz enerjiyi sağlamak için zorlu bir çalışma yaptık. Botlarla Zap Suyu'nu geçtik. Yaklaşık 300 metre tırmanış yaparak da arızayı giderdik. Askerler de bize drone ile destek verdi. Bizlerde bu drone ile hat taraması gerçekleştirdik. Arıza bakım onarım çalışmalarımız devam ediyor. Bizlere destek olan Zap Rafting Takımı'na ve bölgede görevli askerlere teşekkür ediyoruz" dedi.

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