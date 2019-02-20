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Elektrik dağıtım şirketinden esnafa elektrik faturası şoku

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 12:47 | Son Güncelleme

Malatya’da esnaflık yapan Celal Kaplan, iş yerine ait son 3 ayın elektrik faturasını ödemesine rağmen elektrik dağıtım şirketinin bunu kabul etmediğini ve faturaları faiziyle birlikte ödemesini kendisine söylediğini iddia etti.Battalgazi ilçesine bağlı Vali Konağı Caddesi üzerinde lokantası bulunan Celal Kaplan iddiaya göre Aralık, Ocak ve Şubat aylarına ait elektrik faturalarını geciktirmeden ödemesine rağmen elektrik dağıtım şirketi faturaların ödenmediğini ileri sürerek Kaplan’a ait iş yerinin elektriğini kesmeye çalıştı.Kaplan, şirket çalışanlarına faturaları ödediğine dair tahsilat makbuzunu gösterince kesme işlemi gerçekleşmedi ancak çalışanları Kaplan’ı konuyla ilgili görüşmek üzere şirketin Malatya bayisine davet etti.Olanlar karşısında neye uğradığını şaşıran ve soluğu bayide alan Kaplan, burada yetkililerden ‘Sistemde borcunuz gözüyor, bu borcu ödemeniz lazım’ cevabını alınca şok geçirdi.Delilleri olmasına rağmen şirket yetkililerini faturaları ödediğine ikna edemeyen Kaplan şimdi konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.Olayla ilgili konuşan Kaplan, “Ben bir esnafım her ay gelen faturalarımı düzenli olarak ödemekteyim.

Elektrik dağıtım şirketinden esnafa elektrik faturası şoku

Malatya’da esnaflık yapan Celal Kaplan, iş yerine ait son 3 ayın elektrik faturasını ödemesine rağmen elektrik dağıtım şirketinin bunu kabul etmediğini ve faturaları faiziyle birlikte ödemesini kendisine söylediğini iddia etti.
Battalgazi ilçesine bağlı Vali Konağı Caddesi üzerinde lokantası bulunan Celal Kaplan iddiaya göre Aralık, Ocak ve Şubat aylarına ait elektrik faturalarını geciktirmeden ödemesine rağmen elektrik dağıtım şirketi faturaların ödenmediğini ileri sürerek Kaplan’a ait iş yerinin elektriğini kesmeye çalıştı.
Kaplan, şirket çalışanlarına faturaları ödediğine dair tahsilat makbuzunu gösterince kesme işlemi gerçekleşmedi ancak çalışanları Kaplan’ı konuyla ilgili görüşmek üzere şirketin Malatya bayisine davet etti.
Olanlar karşısında neye uğradığını şaşıran ve soluğu bayide alan Kaplan, burada yetkililerden ‘Sistemde borcunuz gözüyor, bu borcu ödemeniz lazım’ cevabını alınca şok geçirdi.
Delilleri olmasına rağmen şirket yetkililerini faturaları ödediğine ikna edemeyen Kaplan şimdi konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.
Olayla ilgili konuşan Kaplan, “Ben bir esnafım her ay gelen faturalarımı düzenli olarak ödemekteyim. Aralık, Ocak ve Şubat faturalarım gelmiş ve bunları düzenli olarak ödedim. Dün görevli arkadaşlar geldi ‘sizin bin 400 lira borcunuz var, elektriğinizi kesmeye geldik’ dediler. Ve ben ödemiş olduğum tahsilat makbuzlarını gösterdim, özür dilediler ama borcum silinmedi. Şu anda benden bin 400 lira ödeme bekliyorlar. Biz para kazanmayalım mı? Benden 831 liralık borcun 500 lirasını da faiz olarak kesmişler, bu benim suçum değil geniş çaplı bir gelirimiz yok. Biz faturamızı, kiramızı zar zor ödüyoruz biz küçük esnafız, bunlar böyle yaparsa biz nasıl ayakta durabiliriz?. Nitekim bunun üzerine elektirik dağıtım şirketine gittim ama ‘çıkan borcu ödeyeceksin’ dediler. ‘Sistemde borç gözüküyor’ dediler. Ama elimde tahsilat makbuzu var. Ben bunu mahkemeye taşıyacağım” ifadelerini kullandı.

Elektrik dağıtım şirketinden esnafa elektrik faturası şoku

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