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Elektrik direğinde akıma kapılan kişi ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 22:03 | Son Güncelleme

Elektrik direğinde akıma kapılan kişi ağır yaralandı

RİZE (AA) - Rize'de bir siyasi partinin bayrağını asmak için elektrik direğine çıkan kişi akıma kapılarak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Derepazarı Fıçıcılar Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde siyasi parti bayrağı asmak için elektrik direğine çıkan Muhammet Çelik (22), akıma kapılarak yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Rize Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik, burada yapılan müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Çelik'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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