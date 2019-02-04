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Elektrik direğinde akıma kapılarak ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 15:02 | Son Güncelleme

SİVAS'ta arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybeden işçi Burak Demirci (31), son yolculuğuna uğurlandı.

Elektrik direğinde akıma kapılarak ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta arızayı gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak hayatını kaybeden işçi Burak Demirci (31), son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, önceki gün merkeze bağlı Güneli köyünde meydana geldi. Elektriği kesilen köyün sakinleri, durumu dağıtım firmasına bildirdi. Köye gönderilen firma çalışanı evli ve 2 çocuk sahibi Burak Demirci, arızayı gidermek için direğe tırmandı. Bu sırada elektrik akımına kapılan Burak Demirci, direkte asılı kaldı. Direkten indirilen Demirci için olay yerine sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burak Demirci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Demirci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemi tamamlanan talihsiz işçinin cenazesi ailesine teslim edildi. Demirci için öğle vakti Ulu Cami'de kılınan cenaze namazına yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenazeye katılan yakınlarının bir hayli üzgün olduğu görüldü. Demirci'nin cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi.

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Elektrik direğinde akıma kapılarak ölen işçi son yolculuğuna uğurlandıElektrik direğinde akıma kapılarak ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

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