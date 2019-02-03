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Elektrik direğinde bakım yapan çalışan trafik kazası kurbanı oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 01:30 | Son Güncelleme

Denizli’nin Tavas ilçesinde elektrik bakım aracının bomunun ucundaki sepette elektrik direğine bakım yapan 24 yaşındaki çalışan, üzerinde bulunduğu araca başka bir aracın çarpması sonucu yere düşerek hayatını kaybetti.Tavas İlçesi Yaka Mahallesi Bağlar olarak adlandırılan mevkide meydana geldi.İddiaya göre, bir elektrik firmasına ait sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BBT 998 plakalı bomlu elektrik bakım aracı, yol kenarında elektrik direğinin bakımını yapmak için durdu.

Elektrik direğinde bakım yapan çalışan trafik kazası kurbanı oldu

Denizli’nin Tavas ilçesinde elektrik bakım aracının bomunun ucundaki sepette elektrik direğine bakım yapan 24 yaşındaki çalışan, üzerinde bulunduğu araca başka bir aracın çarpması sonucu yere düşerek hayatını kaybetti.
Tavas İlçesi Yaka Mahallesi Bağlar olarak adlandırılan mevkide meydana geldi.İddiaya göre, bir elektrik firmasına ait sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BBT 998 plakalı bomlu elektrik bakım aracı, yol kenarında elektrik direğinin bakımını yapmak için durdu. Harun Kunaç (24) isimli çalışan bomun içerisinde direğe bakım yaptığı esnada Ali E. idaresindeki 48 RA 389 plakalı ticari araç, park halindeki ve bakım yapan araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bomun ucundaki sepette olan Kunaç dengesini kaybederek aşağı düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kunaç’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada, ticari araç sürücüsü Ali E. ile araçta bulunan Mehmet Ali D. yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi etmek üzere Tavas Devlet Hastanesine götürdü. Yaralıların ardandan Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.
Olay yerinde yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından Kulaç’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elektrik direğinde bakım yapan çalışan trafik kazası kurbanı oldu

Elektrik direğinde bakım yapan çalışan trafik kazası kurbanı oldu

Elektrik direğinde bakım yapan çalışan trafik kazası kurbanı oldu

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