Elektrik direğinde davul şovu şaşkına çevirdi

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Kadılı Mahallesindeki bir düğün etkinliğine katılan iki müzisyen, davullarıyla katılımcılara gösteriler yaptı. Davetlilerin para teklifine karşılık veren müzisyenler, ilginç hareketlerle izleyenleri güldürdü.

Müzisyenlerden biri elindeki davul ile yerde yuvarlanırken, diğeri de hızını alamayarak elektrik direğine tırmandı. Ayaklarıyla direkten tutunan müzisyen, bir müddet davuluyla şov yaptıktan sonra vatandaşların yardımıyla direkten indi.

Daha sonra üzerindeki kuru kafa figürlü tişörtünü yırtan müzisyen, şovunu tamamladı. O anlar ise bir davetlinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

İHA

