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  4. Elektrik direğinde korkunç son! Akıma kapılarak can verdi

Elektrik direğinde korkunç son! Akıma kapılarak can verdi

23.06.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'de elektrik direğine çıkan Celal Çiftçi (35), akıma kapılıp hayatını kaybetti. Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler Çiftçi'nin cansız bedeni, direğe asılı halde bulundu.

Elektrik direğinde korkunç son! Akıma kapılarak can verdi

Korkunç olay, Mimar Sinan Mahallesi 3033'üncü Sokak'ta meydana geldi. Sabah erken saatlerde yoldan geçenler, elektrik direğinde asılı kot pantolonlu siyah tişörtlü kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BAŞ AŞAĞI ASILI HALDE BULUNDU

Yapılan incelemede, akıma kapılıp tellerde baş aşağı asılı duran kişinin Celal Çiftçi olduğu belirlendi. Çiftçi'nin, direkten indirilmesi için çalışma başlatıldı. Tellerdeki enerjinin kesilmesinin ardından itfaiye merdiveniyle ulaşılan Çiftçi'nin cansız bedeni, Osmaniye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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