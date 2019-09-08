Elektrik direğinde mahsur kalan hindi kurtarıldı 

BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL 'ün Genç ilçesinde yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki elektrik direğinde mahsur kalan hindiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir hindi, yaklaşık 10 metrelik elektrik direğinin tepesinde mahsur kaldı. Hindinin mahsur kaldığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hindinin elektirik akımına kapılmadan kurtarılmasını sağladı. Ancak hindinin oraya nasıl çıktığı ise merak konusu oldu.

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