Elektrik direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Tödürge köyünde yaşayan Abdulaziz Özserçe, bir elektrik direği üzerinde kedi olduğunu gördü.

Kediyi indirmek için çaba harcayan Özserçe, başarılı olamayınca hayvanın bir süre sonra kendiliğinden bulunduğu yerden inebileceğini düşünerek bölgeden ayrıldı. Özserçe, 3 gün sonra geldiğinde kedinin aynı direkte olduğunu fark edince durumu Zara Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Merdiven yardımıyla kedinin bulunduğu yere ulaşan itfaiye görevlileri, hayvanı mahsur kaldığı direkten kurtardı.

