Elektrik direğinden düşen çocuk ağır yaralandı

Mehmet Yücel DURAK/ERUH (Siirt), (DHA)- SİİRT'in Eruh ilçesinde, 7 yaşındaki Bülent Yıldız, oyun oynamak için çıktığı elektrik direğinden düşerek ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Eruh ilçesinde meydana geldi. Kekliktepe köyünde oturan Bülent Yıldız, iddiaya göre oyun oynamak için elektrik direğine çıktı. Küçük çocuk, dengesini kaybedip direkten düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk Eruh Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan Yıldız, hayati tehlikesi bulunmasıyla nedeniyle Siirt'e sevk edildi.

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