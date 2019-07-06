HABER

Elektrik direğinden düşen kişi yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 21:24 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Artıklar köyünde, lamba bağlamak üzere çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak metrelerce yükseklikten düşen İsmail Türkoğlu, yaşamını yitirdi.

Elektrik direğinden düşen kişi yaşamını yitirdi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Artıklar köyünde, lamba bağlamak üzere çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak metrelerce yükseklikten düşen İsmail Türkoğlu, yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde, Artıklar köyünün Kayıplar Mahallesi'nde meydana geldi. Kına gecesi için direğe lamba bağlamaya çalışan İsmail Türkoğlu, iddiaya göre dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde İsmail Türkoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından İsmail Türkoğlu’nun cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Elektrik çarpması sonucu düştüğü iddia edilen İsmail Türkoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Elektrik direğinden düşüp hayatını kaybettiElektrik direğinden düşüp hayatını kaybetti
Malkara’da orman yangınıMalkara’da orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

Erdoğan'ın milletvekilleriyle görüşmesi sonrası Ömer Çelik'ten açıklama

Erdoğan'ın milletvekilleriyle görüşmesi sonrası Ömer Çelik'ten açıklama

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Murat Boz'dan Aslı Enver'e büyük jest! 50 bin liraya...

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi! 7 araç birbirine girdi

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Gümüşhane’de çalındı, Trabzon'da bulundu

Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın vurduğu öne sürülen kız kardeşi hayatını kaybetti

Meryem Aktan kurtarılamadı!

Metil alkol, Mersin'den sonra Niğde'de de can aldı

Mersin'den sonra şimdi de Niğde! Ölüm saçıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.