Elektrik direğinden düşen kişi yaşamını yitirdi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Artıklar köyünde, lamba bağlamak üzere çıktığı elektrik direğinde akıma kapılarak metrelerce yükseklikten düşen İsmail Türkoğlu, yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde, Artıklar köyünün Kayıplar Mahallesi'nde meydana geldi. Kına gecesi için direğe lamba bağlamaya çalışan İsmail Türkoğlu, iddiaya göre dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde İsmail Türkoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından İsmail Türkoğlu’nun cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elektrik çarpması sonucu düştüğü iddia edilen İsmail Türkoğlu’nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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