Elektrik direğinden düşerek ağır yaralandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, elektrik direği ile evi arasındaki kopan elektrik kablosunu tamir etmek için direğe çıkan Murat Yıldız (29), yaklaşık 7 metreden beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Olay akşam saatlerinde Yeşil Mahalle Esentepe Caddesi'nde meydana geldi. Murat Yıldız evinin enerjisiz kalmasına sebep olan kopan elektrik kablosunu görünce tamir etmek için direğe çıktı. Elektrik direği ile evi arasındaki kabloyu bağlamak isteyen Murat Yıldız, dengesini kaybederek yaklaşık 7 metreden beton zemine düştü. Kanlar içinde kalan Murat Yıldız'ı gören komşuları 112 Acili arayarak yardım istedi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Murat Yıldız tedavi altına alındı. Murat Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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