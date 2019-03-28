Elektrik direğinden kopan kablo alev aldı, mahalleli korku yaşadı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da Eyyüpkent Mahallesi'nde, elektrik direğinden kopan kablolar kıvılcım çıkararak yanmaya başladı. Mahallede korkuya yol açan kabloların kopması sonucu yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, sabah saatlerinde Eyyüpkent Mahallesi 3995'inci sokakta bir elektrik direğindeki kablolar aşırı ısınma sonucu koptu. Koparak yere düşmesinin ardından kıvılcım alan ve patlama benzeri sesler çıkaran kablonun bulunduğu sokakta yaşayanlar paniğe kapıldı. Korkudan evlerine giremeyenler, durumu DEDAŞ ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından gelen ekipler, bölgedeki elektriği kestikten sonra kabloların onarımı için çalışma başlattı.

