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Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 14:40 | Son Güncelleme

İZMİR'in Urla ilçesinde, kontrolden çıkarak, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Efe Teldemir (22), yaşamını yitirdi.

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Urla ilçesinde, kontrolden çıkarak, elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Efe Teldemir (22), yaşamını yitirdi. Kazada otomobil, hurdaya döndü.
Kaza, öğle saatlerinde, İzmir- Urla yolunun Kalabak mevkisinde meydana geldi. Efe Teldemir yönetimindeki 35 AHN 363 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarptı. Kazayı görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Teldemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobil de hurdaya döndü. Efe Teldemir'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından hastanenin morguna götürüldü. Görgü tanıkları, otomobil sürücüsünün aşırı hızlı olduğunu ve kaza sırasında hatalı sollama yaptığını ileri sürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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