Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İrfan Özkara yönetimindeki 67 ZG 320 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yola kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarındaki elektrik direği ve reklam tabelasına çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Özkara, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Özkara'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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