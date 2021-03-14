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Elektrik direğine çarpan sürücü hayatını kaybetti

14.03.2021 12:19 | Son Güncelleme:
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Konya’da kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.Kaza, dün saat 24.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Ekin Sokak’ta meydana geldi.

Konya’da kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 24.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Karahüyük Mahallesi Ekin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niyazi Navruz idaresindeki 42 APJ 57 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu öne çöp konteynerine ardından beton elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde araç sürücüsü Niyazi Navruz’un hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün yanında bulunan yolcu ise yara almadan kurtuldu. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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