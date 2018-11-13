Elektrik direğine çarptı, paramparça oldu! Feci ölüm

Kazayı gören kişilerin ambulansa haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahaleler sonucu iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Elektrik direğine çarpan minibüs parçalandı: 2 ölü

1 / 5 Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi feci şekilde can verdi. Kaza; Fethiye- Antalya Karayolu Osman Kaya Bulvarı Çatalarık mevkisinde meydana geldi. Soner Tülü (30) kullandığı 26 LA 075 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje düştü.

2 / 5 Refüjde yaklaşık 20 metre sürüklenen minibüs daha sonra aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

3 / 5 Olay yerine itfaiye, çok sayıda Ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları müdahalede Soner Tülü ve minibüsteki 40 yaşındaki Dilek Karayel’in hayatını kaybettiğini belirledi.

4 / 5 Tülü ve Karayel’in cesetleri polis ekiplerinin incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakıları sinir krizi geçirdi.