Elektrik direğine çarptı, paramparça oldu! Feci ölüm

Kazayı gören kişilerin ambulansa haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahaleler sonucu iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.
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