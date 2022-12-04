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  4. Elektrik direğine çıkan gencin feci sonu! Asılı kaldı

Elektrik direğine çıkan gencin feci sonu! Asılı kaldı

04.12.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Yüksek gerilimli elektrik direğine kaçak şekilde çıkan genç, kablo kesmeye çalıştı. Elektrik akımına kapılan gencin hayatını kaybettiği bildirildi.

Elektrik direğine çıkan gencin feci sonu! Asılı kaldı

Alınan bilgilere göre, Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi’nde 789. Sokak’ta 20’li yaşlarındaki Bekir Aydın, kaçak şekilde inşaat eldiveni takarak yüksek gerilim direğine çıkarak kablo kesmeye çalıştı. Akıma kapılan genç direkte asılı kaldı.

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Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve elektrik şirketi görevlileri geldi. Direkte asılı kalan Aydın, ekipler tarafından indirilerek hastaneye sevk edildi.

Aydın'ın hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Diyarbakır elektrik

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