Elektrik direğinin demirlerini çalan kuzenleri jandarma yakaladı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, elektrik direğinin demirlerini çalarak kamyonete yükleyen S.C. (30) ve kuzeni B.C. (27) jandarma tarafından yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Sarıçukur Mahallesi'nde meydana geldi. B.C. ve S.C., yol kenarındaki elektrik direğinin demirlerini çalarak 46 KP 989 plakalı kamyonete yükledi. Bu sırada devriye gezen Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kamyonetin arkasındaki demir yığınını görünce kamyoneti durdurdu. Ekipler, B.C. ve S.C.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

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