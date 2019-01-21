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Elektrik direkleri bile görünmez oldu! Kar kalınlığı 7 metreyi buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 13:50 | Son Güncelleme

Şırnak'ta yoğun kar yağışı ortaya ilginç görüntüler çıkardı. 7 metreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle elektrik direkleri bile görünmez oldu. Kar altında kaybolmak üzere olan elektrik direklerine ulaşan görevliler, kopan hatları inceledi. Hem Irak, hem de Suriye'ye sınırı bulunan Şırnak'ta güvenlik birimlerinin de enerji alması için kesintisiz akım sağlanması gereken bölge kısa süre sonra elektriğe kavuştu.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kar altında kalan elektrik hatları Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri tarafından kısa sürede onarıldı. Yoğun kış şartları Dicle Elektrik Dağıtım yetkililerine zaman zaman zor anlar yaşatsa da ekipler 7/24 hizmet vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllara göre çok daha fazla kar yağdığını belirten ekipler, dağ köylerindeki vatandaşların ve sınırdaki askeri üs bölgelerinin kesintisiz elektrik alması için uğraşıyor.

Şırnak'ta elektrik direkleri kayboldu

Olumsuz hava koşulları tüm Türkiye'de olduğu gibi Güneydoğu’da da etkili olurken Şırnak’ta kar kalınlığı 7 metreye ulaştı. Bölge illerine elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik ekipleri, kar altında kaybolmak üzere olan direklere ulaşarak kopan hatları onardı.
Şırnak’ın hem Irak, hem de Suriye’ye sınırı bulunması nedeniyle güvenlik birimlerinin de kesintisiz enerji alması için bölgede çalışmalar hızlandı. Özellikle sarp dağlarla kaplı Irak sınırındaki askeri üs bölgelerinde dondurucu soğuklar, kar yağışı ve tipi nedeniyle yer yer kar kalınlığı 7 metreye ulaştı, bazı elektrik direkleri kayboldu. İletim hatları tamamen karın altında kaldı. Bu yüzden kopan hatları onarmak kar altında kalan hatları bulmak da zorlaştı.

ÜS BÖLGESİNE GİDEN HAT ONARILDI

ÜS BÖLGESİNE GİDEN HAT ONARILDI
Son olarak Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Ortaköy mevkiindeki Kureşin askeri üs bölgesine enerji sağlayan elektrik iletim hattı, kar altında kalarak koptu. Üs bölgesinin enerjisiz kalması üzerine Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, kopan hattı bulmak için zorlu bir çalışma başlattı. Yol açma çalışmalarına rağmen araçları ile ilerlemekte zorluk çeken ekipler karda yürüyerek hatların bulunduğu yere ulaştı.
Karın altındaki direkleri ve hatları tek tek kontrol eden ekipler, bu zorlu mücadeleden galip çıkarak kopan hattı buldu ve gerekli onarımı yaparak askeri üs bölgesine yeniden elektrik enerjisi vermeyi başardı.

'HEDEF KESİNTİSİZ ENERJİ VERMEK'

'HEDEF KESİNTİSİZ ENERJİ VERMEK'
Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri, bu yıl geçmiş yıllara göre bölgeye çok fazla kar yağdığına dikkat çekerek, "Bu durum zaman zaman çalışmalarımızı aksatsa da tüketicilerimize kesintisiz elektrik enerjisi vermek için çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz günün 24 saati görevlerinin başındadır. En büyük sıkıntımız ulaşım. Bölge tamamen dağlık ve kar çok fazla. Açılan yollar kısa sürede tipi yüzünden yeniden kapanabiliyor. Dağ köylerindeki vatandaşlarımız gibi güvenlik görevini sürdüren sınırdaki askeri üs bölgelerine de kesintisiz enerji vermek için çalışıyoruz’’ dediler.
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Anahtar Kelimeler:
şırnak kar kış

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