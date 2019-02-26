Elektrik direklerindeki leylek yuvaları yenilendi

TEKİRDAĞ (AA) - Kuş göç yolları üzerinde bulunan ve leyleklerin uğrak noktası olan Tekirdağ'da elektrik direkleri üzerinde bulunan leylek yuvaları yenilendi.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye’de Üreyen Leylek Popülasyonunun Tespiti ve Elektrik Direkleri Üzerine Yuva Platformu Yerleştirme Çalışmalarının Düzenlenmesine Dair İşbirliği Protokolü çerçevesinde yenilenen leylek platformlarının, Tekirdağ Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) ekipleri yardımıyla direklere takıldığı belirtildi.

Süleymanpaşa, Çorlu, Hayrabolu, Malkara, Ergene, Marmaraereğlisi ve Saray ilçeleri ve bağlı mahallelerde leylek yuvası bulunduğu tespit edilen elektrik direklerine 70 adet platformun yerleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Leyleklerin konaklama ve üreme amaçlı kullandığı, birçok kuş türüne yuva ve barınma alanı olan leylek yuvalarının birçoğunun elektrik direklerinde olması sebebiyle leylek ölümlerine, elektrik kesintilerine ve yangınlara sebebiyet verdiği ile ilgili şikayet ve ihbarlar üzerine, ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibata geçilerek planlama yapılmış, yuvaların projesi söz konusu olumsuzlukları ortadan kaldıracak şekilde çizilmiştir. Tasarlanan yuvaların projeye uygun yapım ve montaj işlemleri şube müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından yapılarak, TREDAŞ ekipleri tarafından özverili bir çalışma ile yerlerine yerleştirilmiştir."