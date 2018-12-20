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Elektrik direklerini keserek çalmaya çalışan 3 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 17:54 | Son Güncelleme

KAYSERİ, (DHA ) - KAYSERİ’de etrafı telle çevrili bir alanda bulunan 4 elektrik direğini oksijen kaynağı ile keserek, çalmaya çalışan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Elektrik direklerini keserek çalmaya çalışan 3 kişi yakalandı

KAYSERİ, (DHA ) - KAYSERİ’de etrafı telle çevrili bir alanda bulunan 4 elektrik direğini oksijen kaynağı ile keserek, çalmaya çalışan 3 kişi suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine dün gece Kocasinan İlçesi Güneşli Mahallesi’nde hırsızlık yapıldığı ihbarı aldı. Hemen harekete geçen ekipler, bir firmaya ait etrafı tel çit ile çevrili alanda bulunan 4 demir elektrik direğini oksijen kaynağı ile keserek çalmayan çalışan Ç.K., S.K. ve M.Ç.'yi suçüstü yakaladı. Olayda kullanılan kamyon ve suç aletleri de ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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