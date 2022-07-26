Elektrik elektronik mühendisliği taban puanları kaç 2022? Tüm üniversitelerdeki Elektrik elektronik mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları listesi!

Elektrik elektronik mühendisliği taban puanları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Üniversite sınavı tercih süreci 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü başlayacak. Elektrik elektronik mühendisliği bölümü taban puanları, ile ilgili bilgi edinmek isteyen pek çok aday arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki Elektrik elektronik mühendisliği taban puanları kaç 2022? Ayrıntılar haberimizde...

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ TABAN PUANLARI 2021

Geçtiğimiz yıl ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzuna göre seçim yapan adaylar için Elektrik elektronik mühendisliği bölümü taban ve tavan puanları şu şekildeydi:



