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Elektrik-elektronik sektörünün ihracat lideri Vestel

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 09:02 | Son Güncelleme

Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği, Türkiye'de elektrik-elektronik sektöründe 2018 yılında en çok ihracat yapan firmanın Vestel olduğunu duyurdu - TİM Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle: - "Ar-Ge’yi, inovasyonu tasarımı ne kadar iyi uygulayabilirsek küresel çapta markalar üretmede o derece başarılı oluruz. Elektrik ve elektronik sektöründe başkalarının izinden gitmek yerine iz bırakacak işler yapmalıyız" - TET Yönetim Kurulu Başkanı Güven Uçkan: - "Sektörümüz 11,5 milyar dolarlık ihracat ile ilk 5 sektör arasında yer aldı"

İSTANBUL (AA) - Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği (TET), Türkiye'de elektrik-elektronik sektöründe 2018 yılında en çok ihracat yapan firmanın Vestel olduğunu açıkladı.

TET tarafından düzenlenen "TET 2018 yılı İhracat Başarı Ödülleri"nde, elektrik ve elektronik sektörlerinde faaliyet gösteren ihracat şampiyonları ödüllendirildi.

Buna göre, Türkiye geneli elektrik-elektronik sektöründe 2018 yılında en çok ihracat yapan firma Vestel oldu. Sektörde en çok ihracat gerçekleştiren firmalarda ikinciliği Arçelik, üçüncülüğü ise BSH Ev Aletleri aldı.

Sektörün alt kategorilerinden olan "Beyaz Eşya" sektöründe en çok ihracat yapan firmalar sırasıyla Arçelik, BSH Ev Aletleri ve Vestel oldu. Diğer bir alt kategori olan "Elektronik" sektöründe en çok ihracat yapan firmalar ise Vestel, Arçelik ve Electricfil Ünifil Otomotiv şeklinde sıralandı.

"Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları" kategorisinde en çok ihracat gerçekleştiren firma Simens oldu. Aynı kategoride ABB Elektrik ikinci, Eltaş Elektrik ise üçüncülük ödülünü aldı. "Kablo" sektörünün ihracat şampiyonu da Nexans Türkiye oldu. Kablo sektöründe en çok ihracata imza atan ikinci firma Atom Kablo, üçüncü firma ise Pamukkale Kablo olarak kayıtlara geçti.

- "Son 50 yıllık dönemde sektör önemli gelişme kaydetti"

Törende konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, elektrik- elektronik sektörünün büyük önem taşıyan ihracat kalemlerinden biri olduğunu belirterek, son 50 yıllık dönemde teknolojik ilerlemelerin öncülüğünde sektörün önemli gelişme kaydettiğini vurguladı.

Gülle, sektörün 2018 yılında 224 ülkeye ihracat yaptığını dile getirerek, "Ar-Ge’yi, inovasyonu tasarımı ne kadar iyi uygulayabilirsek küresel çapta markalar üretmede o derece başarılı oluruz. Elektrik ve elektronik sektöründe başkalarının izinden gitmek yerine iz bırakacak işler yapmalıyız. 2019 yılını bu anlamda değişim yılı olarak gösterdik. TİM olarak biz bu değişimin içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

TET Yönetim Kurulu Başkanı Güven Uçkan, 2018 yılında TET olarak sektörün yurt dışı pazarlarda güçlü bir konuma gelmesi için birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sektörümüz; 11,5 milyar dolarlık ihracat ile ilk 5 sektör arasında yer aldı." dedi.

Uçkan, bu yıl 11 ticaret heyeti yapmayı planladıklarını da ifade etti.

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