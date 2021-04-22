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Elektrik faturalarına zam mı gelecek? EPDK'dan açıklama

22.04.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik faturasına zam geleceği yönündeki iddialara yanıt verdi. Binlerce vatandaş elektrik faturalarına zam mı gelecek? sorusuna yanıt ararken, EPDK tarafından faturalara yansıtılacak bir maliyet iddiası olmadığı ifade edildi. İşte, detaylar...

Elektrik faturalarına zam mı gelecek? EPDK'dan açıklama

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektrik şirketlerine yapılan yardım nedeni ile tüketici faturalarına zam geleceği iddialarına yanıt verdi. Vatandaşlar elektrik faturalarına zam gelecek mi? sorusuna yanıt ararken, beklenen cevap EPDK'dan yapılan açıklamada yer aldı. İşte, ayrıntılar...

EPDK'DAN ELEKTRİK FATURASI ZAMMI AÇIKLAMASI

EPDK tarafından yapılan açıklamada; "Öncelikle elektrik şirketlerine herhangi bir yardım söz konusu olmadığı gibi bu yardım sebebi ile tüketicilerin faturalarına yansıtılacak bir maliyet iddiası da kesinlikle gerçek dışıdır. Kapasite mekanizması; yaklaşık 3 yıldır uygulanan, olası elektrik arz güvenliği ve şebeke kısıtlarına karşı elektriğin kesilmemesini sağlayan bir güvencedir. Görüşe çıkılan taslak düzenleme, mevcutta var olan bir düzenlemenin teknik değişikliğine ilişkindir. Bu değişiklikle, tüketicilere ilave bir bedel çıkarılması veya faturalara bir bedel yansıtılması kesinlikle söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

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