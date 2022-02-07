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Elektrik faturalarıyla ilgili AK Partili Numan Kurtulmuş'tan açıklama: "Ağır oldu, farkındayız" deyip tarih verdi

07.02.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elektrik faturaları vatandaşın adeta kâbusu oldu. Son yapılan zamlarla birlikte elektrik fiyatları adeta aldı başına gitti. Yüksek gelen faturalar karşısında vatandaşlar isyan ederken AK Parti'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş; gelen faturanın ağır olduğunu, bunun farkında olduklarını söyleyerek tarih verdi.

Elektrik faturalarıyla ilgili AK Partili Numan Kurtulmuş'tan açıklama: "Ağır oldu, farkındayız" deyip tarih verdi

Faturalara gelen yüksek zamlar vatandaşları isyan ettirdi. Özellikle elektrik faturaların yüksekliği sosyal medyada yoğun eleştirilere neden olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Elektrik faturaları ile ilgili şikayetlerin artması nedeniyle en düşük tarife miktarını aylık 150 kilovattan 210 kilovata yükselttik. İnşallah bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı bir nebze rahatlatacaktır. Milletimizin her derdi her acısı bizim ilk ve olmazsa olmaz önceliğimizdir." demişti. Konuyla ilgili AK Parti'den yeni bir açıklama geldi.

NUMAN KURTULMUŞ: "AĞIR BİR FATURA OLDU BUNUN FARKINDAYIZ"

Dünya gazetesinden Maruf Buzcugil ve Canan Sarıkaya'nın sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, faturalarla ilgili konuştu. Kurtulmuş, "İlk planda yüksek enflasyon ortaya çıkınca asgari ücret ve memur ve emeklilerin ücretlerinde iyileştirmeler yapıldı. Temmuz ayında yeniden gözden geçirilecek. Bir taraftan da doğalgaz fiyatlarının 4'te üçünü, elektrik faturalarının yarısını devlet ödedi. Bunun hazineye getirdiği olağanüstü bir yük var. Bu zam maalesef 1 Ocak itibariyle vatandaşımıza yansıdı. Ağır bir fatura oldu, bunun farkındayız ama zorunlu, kaçınılmaz bir durumdu" dedi.

ELEKTRIK FATURASI

"ENFLASYONDA BİRKAÇ AY İÇİNDE GERİLEME OLACAK"

Enflasyonla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanan Kurtulmuş, "İnşallah birkaç ay içinde enflasyon geriye doğru gidecek vatandaşın alım gücü daha iyi bir noktaya gelecek. Bazı mallarda KDV'nin düşürülmesi konusunda çalışma var. Her şeyin farkındayız, nerede ne eksik var biliyoruz, önümüzde bir seçim var. Siyaseti bilen tecrübeli bir kadroyuz. Sanki ekonomideki bu gelişmeleri, muhalefet görüyor da biz görmüyoruz algısı çok haksız bir algıdır. Vatandaşımızın siyasi değerlendirmeleri içinde ekonomiyi çok öncelediğini biliyoruz doğal olarak, haklı olarak böyledir biz daha çok oy versinler diye değil vatandaşın ihtiyacı olan belli bir hayat seviyesini tutturabilmesi ya da onun altına düşmemesi için ne lazımsa, eldeki imkan neyse bunları kullanarak devam ediyoruz" diye konuştu.

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Enflasyon Numan Kurtulmuş AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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