HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elektrik faturası yüksek gelince çareyi soba kurmakla buldu

Elektrik faturası yüksek gelince çareyi soba kurmakla buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 13:39 | Son Güncelleme

Artvin’de ev yemekleri üzerine lokanta işleten kadın işletmeci Neslihan Karahan, elektrik faturası fazla gelince klimanın fişini çekerek soba kurdu.Artvin’de 8 yıldır ev yemekleri üzerine lokanta işleten Neslihan Karahan, kış aylarında ısınmak için kullandığı klima nedeniyle elektrik faturası yüksek gelince çareyi soba kurmakla buldu.

Artvin’de ev yemekleri üzerine lokanta işleten kadın işletmeci Neslihan Karahan, elektrik faturası fazla gelince klimanın fişini çekerek soba kurdu.
Artvin’de 8 yıldır ev yemekleri üzerine lokanta işleten Neslihan Karahan, kış aylarında ısınmak için kullandığı klima nedeniyle elektrik faturası yüksek gelince çareyi soba kurmakla buldu. Karahan, yüksek gelen faturaya tepki olarak böyle bir şey yaptığını ifade ederek, müşterilerinin ise bu durumdan oldukça mutlu olduklarını söyledi.
Artvin merkezde esnaflık yapan Neslihan Karahan, bölgeye özgü ev yemekleri üzerine lokanta işletiyor. Kış aylarında işletmesini sıcak tutmak için klima kullanıyor. Elektriğe gelen son zamlardan sonra aylık ortalama 500 lira gelen faturası, bin lirayı bulunca isyan etti. Klimasının fişini çeken Karahan, lokantanın ortasına odun sobası kurdu.
Soba kullanarak yaklaşık 600 lira tasarruf ettiğini ifade eden Karahan, "Bunun yanında daha iyi ısınıyoruz, müşterilerimiz de bu durumdan oldukça mutlu. Otantik ve samimi bir ortam oluştuğunu ifade ediyorlar" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert tepki! Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert tepki!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! THY'den Çin uçuşlarıyla ilgili flaş karar

THY'den Çin uçuşlarıyla ilgili flaş karar

Hadi Özışık, Habertürk TV''de canlı yayını terk etti: Arkadaş bize ayar çekecek böyle bir şey var mı?

Hadi Özışık, Habertürk TV''de canlı yayını terk etti

'Çocuklara harçlık vereceğim' diyerek dışarı çağırdı! Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı!

Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı!

Son dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert tepki

Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert tepki!

Alanya'da kayboldu... Merve'den 6 gündür haber yok

Alanya'da kayboldu... Merve'den 6 gündür haber yok

Dilencinin üzerinde 3 bin liranın üzerinde para çıktı

Dilencinin üzerinde 3 bin liranın üzerinde para çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.