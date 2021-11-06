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Elektrik faturasını azaltma yolunda size yardımcı olacak bilgiler/ürünler

06.11.2021 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek elektrik faturalarından sıkıldınız mı? Endişe etmeyin! Yalnız değilsiniz, hepimiz bunaldık. Faturaları nasıl düşürebileceğinizle ilgili fikriniz var mı? Elektrik faturaları sorunsa kullandığınız cihazların elektrik tüketimini hesaplayarak tasarrufa başlayabilirsiniz.

Elektrik faturasını azaltma yolunda size yardımcı olacak bilgiler/ürünler

Her ay elinize geçen elektrik faturalarınızla aranız nasıl? Çalış çalış bütün çaba faturalara gitsin. Hayat elektriksiz de sürmüyor. Aydınlatmadan yemek pişirmeye, ısınmadan temizlenmeye kadar elimizi attığımız bütün aletler elektrikle çalışıyor. İş yeri ya da ev, bir kapıdan girer girmez ilk işimiz ışıkları açmak oluyor. Yemeklerimizi hazırlamak ve saklamak için elektrikli aletler kullanıyoruz. Bulaşıkları yıkamak, çamaşırlarımızı temizlemek için de öyle. Konforumuzdan kısamayacağımıza göre kullandığımız elektrikli aletlerin enerji tüketimini azaltmak sizce de mantıklı değil mi? Değişiklik her zaman iyidir, hele ki uzun vadede ekonominize de katkı sağlayacaksa neden hayır diyesiniz. Faturalarınızı düşürmek için neler yapabilirsiniz, hadi inceleyelim.

1. Bir ampul büyük fark yaratabilir!

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Evimizde, iş yerimizde aydınlatma için kullandığımız ampullerin enerji tüketimi hakkında fikriniz var mı? "Ne olacak canım, ampul faturaya ne kadar etki edebilir?" diye düşünüyor olabilirsiniz. Sandığınızdan daha çok, desek... Elektrik kullanımında tasarruf etmek için işe ampulleri değiştirmekle işe başlayabilirsiniz. LED ampuller geleneksel ampullere göre %80'e ulaşan enerji tasarrufu sağlar ve faturalarınızı düşürmeye yardımcı olurlar. LED ampuller klasik ampullere alternatif olan tasarruflu ampullere göre de çok daha az enerji sarf eder. Hadi hemen Philips Ledbulb'la değişime başlayın!

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2. Mutfakta mikrodalgalara yer açma zamanı geldi

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Yıllardır gıdaları ısıtma ve çözdürme işlerini mikrodalga fırınlara yaptırıyoruz, pişirme için ise bildiğimiz fırınları kullanıyoruz. Mikrodalga fırın kullanarak daha az elektrik tüketebileceğinizi biliyor musunuz? Nasıl mı? Yeni nesil mikrodalga fırınlar artık gıda pişirmede de hiç fena sayılmazlar. Üstelik mikrodalga fırınlar pişirme sırasında geleneksel fırınların kullandığı sürenin yedide birinde görevini tamamlar. Örneğin fırınınızda 70 dakikada pişen bir yemek, mikrodalgada 7 veya 10 dakika aralığında hazır olur. Samsung Ge83X hem kullanımda hem de bekleme modunda enerji sarfiyatınızı önemli ölçüde azaltır.

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3. Ütü hem sizin hem faturalarınızın kabusu olmasın

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Elektrikli aletler içerisinde belki de en çok enerji harcayan ürünlerden birisi de ütüler. Ütüleme tekniklerinizi değiştirerek elektrik sarfiyatınızı bir yere kadar azaltabilirsiniz. Örneğin ütülenecek son parçalarda ütünüzün elektrik bağlantısını keserek kalan ısıyı değerlendirmek. Bir başka çözüm mevcut ütünüzü enerji kullanımı düşük, buhar çıkışı yüksek bir modelle değiştirmek. Kumaşlardaki kırışıkları açan sadece ütünün ısısı değil aynı zamanda kullandığınız buhardır. Demek ki buhar ne kadar fazla olursa ütü süresi de o kadar kısalır. Tefal GV8711 Pro Express buharlı ütü istasyonunu bir kere alın, faturaya ödediğiniz parayla faturalarınızı azaltabileceğiniz bir ütünüz olsun. ısınmak için ekstra elektrik de harcamaz.

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4. Çamaşır yıkama performansınızı gözden geçirin deriz

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Çamaşır makineniz hala kirlere meydan okuma konusunda geçen senelere meydan okuduğu kadar başarılı. Peki işi iç yüzü gerçekten böyle mi? Eski makineler ne kadar iyi çalışırlarsa çalışsınlar ne yazık ki elektrik tüketimi konusunda hiç de insaflı sayılmazlar. Artık bir köşeye kalkma vakitleri çoktan geldi. Elektrikli ev aletlerinde enerji tüketimi, A sınıfı ve üstü ürünlerde çok daha azdır. A'dan sonra başka bir harf olmadığına göre enerji verimliliğini ürün etiketinde bulunan + işaretine bakabilirsiniz. Samsung WW90J5455FW A+++, gördüğünüz gibi + işareti bol bir model. Üstelik dokuz kilo kapasiteli çamaşır makinesiyle tek seferde bütün bir haftanın kirlilerini yıkayabilirsiniz.

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5. Buzdolabınız ne durumda?

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Buzdolabının daha az enerji harcaması için önce ısı kaynaklarından uzak tutmanızı öneririz. Güneş gören alanlar, ocakların yanı buzdolapları için uygun yerler değildir. Duvar ile dolap arasında da en az 10 santimetre mesafe olmasına özen gösterin. Yemeklerin sıcak bir şekilde dolaba koyulması da iç ısıyı yükselteceği için enerji tüketimini artırır. Bütün bunlar buzdolabınızın sınıfı ne olursa olsun almanız gereken tedbirler. Yıllar önce satın aldığınız buzdolabınız hala çok iyi çalışıyor olabilir. Belki de emekli olma zamanını siz unuttunuz. Vestel NFK510 EX A+++ Kombi No-Frost Buzdolabı'nın bütçenize yapacağı katkıyı düşünme vakti geldi de geçiyor bizce.

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6. Elektrikten olduğu kadar sudan da tasarruf edin, iki kere kazanın

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Fırını, çamaşır makinesini, aydınlatmayı ve buzdolabını çözdük. Sırada bulaşık makineniz var. Makinelerin program sayısı çoğaldıkça yıkama süreleri de kısaldı ve bulaşık alma kapasiteleri de çoğaldı. Bulaşık makinesi satın almadan önce elektrikten, bir yandan da sudan tasarruf etmek için enerji sınıfına ve kısa yıkama programı olup olmadığına bakabilirsiniz. Siemens SN236I02JT A+++ 6 Programlı Bulaşık Makinesi 12 kişilik koca bir bulaşık yığınını tek başına yıkama kapasitesine sahip. Çok kalabalık değilseniz gün aşırı ya da üç günde bir makineyi çalıştırmanız yeterli olur. Yıkama zamanını azaltmak için varioSpeed Plus düğmesine basın ve bulaşıkların yıkanma süresini %66'ya kadar azaltıp enerji tasarrufu yapın.

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7. Hiç elektrik kullanmamaya ne dersiniz?

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Şimdiye kadar önerdiğimiz tasarruf tedbirleri kapsamında mevcut ürünlerin enerji tüketimi düşük olan seçeneklerini sunduk. Şimdi bambaşka bir çözümle karşınızdayız. Neredeyse akıllı cihazlarımız kadar hayatımızın bir parçası olan powerbanklerimizi şarj etmek için elektrik enerjisi kullanıyoruz. Biz bu durumu biraz değiştirelim dedik ve size güneş enerjisiyle şarj olan powerbank önerelim istedik. Solar powerbank olarak da adlandırılan bu modeller, üzerlerine entegre edilmiş güneş panelleri sayesinde şarj olabiliyorlar. Juo 21W 3 Panelli Güneş Enerjili Katlanabilir Solar Şarj Cihazı ile güneşten aldığınız enerjiyi akıllı cihazlarınıza aktarabilirsiniz.

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8. Dimerler sadece ışığı kısmıyor

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Aydınlatmaların ışık seviyesini ayarlayan cihazlara dimer diyoruz. Dimer sadece aydınlatmalarda kullanılmasa da, endüstriyel kullanım alanları bulunsa da bizim konumuz mekanları aydınlatırken ne kadar elektrik harcadığımız. Dimer özelliği olmayan bir anahtar kullandığınızda ışık ampulün voltaj seviyesinde kalır. Dimer anahtarlarla bu seviyeyi ayarlayabilirsiniz. Ampulün parlaklık seviyesinin düşmesi, kullanılan elektrik miktarının da azalacağı anlamına gelir. Bir nevi ampulün tüketeceği enerjiyi belirlemek sizin elinizde diyebiliriz. Ayrıca parlaklığı ayarlayarak odanızın ambiyansını bir anda değiştirebilirsiniz.

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9. Kontrol sizde olsun

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Zaman ayarlı prizleri çoğumuz bilmiyoruz. Elektrikle çalışan aletlerin istediğiniz zamanda ve ayarladığınız süre boyunca çalışmasını sağlayan bu prizlerle faturalarınızı düşürebilirsiniz. Evde olmadığınız zamanlarda kapanmasını, eve yaklaşırken açılmasını istediğiniz cihazlarınızı bu prizleri kullanarak programlayabilirsiniz. Böylece kullanımda olmadıkları zamanlarda elektrikle çalışan aletler enerji tüketmeye devam etmezler. Aydınlatmalarda, bulaşık ve çamaşır makinelerinizde, buzdolabınızda, şofbeninizde, modeminizde, televizyonunuzda, akvaryumunuzda; kısaca elektrikle çalışan bütün aletlerde kullanabilirsiniz. Dijital modellerde programlama özelliği de bulunur. Elektrik kesintisi durumunda hafızaya kaydettiğiniz programlar silinmez.

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