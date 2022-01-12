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Elektrik fiyatlarının arttığı İsveç'te hükümetten halka destek paketi

12.01.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç, elektrik fiyatlarının artması üzerine 1 milyon 800 bin haneye 665 milyon dolarlık yardım paketi hazırladı.

Elektrik fiyatlarının arttığı İsveç'te hükümetten halka destek paketi

İsveç Maliye Bakanı Damberg "Olağandışı durumlar için olağandışı önlemler alıyoruz" dedi.İsveç Maliye Bakanı Mikael Damberg, ülkede artan elektrik fiyatları nedeniyle hükümetin hanelere 6 milyar İsveç kronu yani yaklaşık 665 dolarlık bir destek sunacağını açıkladı.

Hükümet, söz konusu meblağın Aralık 2021'den itibaren üç ayı kapsayacağını ve her haneye maksimum 2 bin kron düşeceğini ifade etti. Söz konusu yardımın yaklaşık 1 milyon 800 bin haneye ulaşacağı belirtildi.

Damberg, "Olağandışı durumlar için olağandışı önlemler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

İsveç'te, özellikle ülkenin güneyinde, elektrik fiyatları son aylarda arttı ancak bu artış diğer Avrupa ülkelerinden daha az hissediliyor. İsveç'in elektriği büyük ölçüde kendi hidroelektrik enerji santrallerinden, nükleer reaktörlerinden ve rüzgar tirbünlerinden sağlanıyor. İsveç, dışarıdan doğal gaz ithal etmiyor. Ancak elektrik fiyatları uluslararası piyasalar tarafından belirlendiğinden, İsveçli tüketiciler de bundan olumsuz etkileniyor.

rtr / AI, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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