"Elektrik hattı koptu, mera yandı" iddiası

İzmir’in Ödemiş ilçesinde merada elektrik hattının kopması sonucu çıktığı öne sürülen yangın, mahalle halkı ve Orman İşletme ekiplerinin yoğun gayretleriyle söndürüldü.

Ödemiş’in İlkkurşun Mahallesi’nde son 20 günde ikinci defa elektrik hattının kopması sonucu yangın çıktı. Saat 13.00 sularında İlkkurşun Mahallesi’nin merasında iddiaya göre elektrik hattının kopması sonucu yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, hızla ilerlerken durumu fark eden vatandaşlar itfaiye, orman işletme ve jandarmaya ihbarda bulundu. Gönüllülerden oluşan yangın söndürme ekibi de bir yandan müdahaleye başladı. Bölgeye ulaşan Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin etkili müdahalesi ile yangın çevredeki zeytinliklere sıçramak üzere iken kontrol altına alındı. Merada yaklaşık 500 metrekare alan yangından zarar görürken jandarma olay yeri inceleme ekipleri de elektrik hattının kopup zemine düştüğü yerden itibaren incelemeler yaptı. Halkın ve Orman İşletme ekiplerinin yoğun çabasıyla daha da büyümeden kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.