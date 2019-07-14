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"Elektrik hattı koptu, mera yandı" iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 19:58 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesinde merada elektrik hattının kopması sonucu çıktığı öne sürülen yangın, mahalle halkı ve Orman İşletme ekiplerinin yoğun gayretleriyle söndürüldü.Ödemiş’in İlkkurşun Mahallesi’nde son 20 günde ikinci defa elektrik hattının kopması sonucu yangın çıktı.

İzmir’in Ödemiş ilçesinde merada elektrik hattının kopması sonucu çıktığı öne sürülen yangın, mahalle halkı ve Orman İşletme ekiplerinin yoğun gayretleriyle söndürüldü.
Ödemiş’in İlkkurşun Mahallesi’nde son 20 günde ikinci defa elektrik hattının kopması sonucu yangın çıktı. Saat 13.00 sularında İlkkurşun Mahallesi’nin merasında iddiaya göre elektrik hattının kopması sonucu yangın çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, hızla ilerlerken durumu fark eden vatandaşlar itfaiye, orman işletme ve jandarmaya ihbarda bulundu. Gönüllülerden oluşan yangın söndürme ekibi de bir yandan müdahaleye başladı. Bölgeye ulaşan Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin etkili müdahalesi ile yangın çevredeki zeytinliklere sıçramak üzere iken kontrol altına alındı. Merada yaklaşık 500 metrekare alan yangından zarar görürken jandarma olay yeri inceleme ekipleri de elektrik hattının kopup zemine düştüğü yerden itibaren incelemeler yaptı. Halkın ve Orman İşletme ekiplerinin yoğun çabasıyla daha da büyümeden kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Geçen hafta da elektrik hattı koptu"
İlkkurşun Mahalle Muhtarı Mert Atik, "Geçtiğimiz hafta da mahallemizde enerji nakil hattının kopması sonucu yangın olayı yaşandı. Bugün de yine enerji nakil hattı kopup meraya düştü. Sonrasında başlayan yangına halkımız ve tam zamanında gelen Orman İşletme ekiplerimiz müdahale ettiler. Vatandaşlarımıza ait zeytinliklere sıçramak üzereyken yangın kontrol altına alındı. Şu anda soğutma çalışmaları sürüyor. Kısa süre içerisinde iki kez elektrik hatları nedeniyle yangın çıkması malesef ki mahallemizin tarım alanlarına ve merasına zarar vermiştir. Bu hatların daha da büyük sıkıntılara yol açmadan kontrol edilmesi, gerekli çalışmanın yapılmasını bekliyoruz. Söndürme çalışmalarına katılan gönüllü vatandaşlarımıza, yoğun çaba harcayan Orman İşletme ekiplerimize gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

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