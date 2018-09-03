Elektrik ihtiyaçlarını karşılarken, 34 bin lira da gelir elde ettiler

Ahmet DAĞLI/KIZILÖREN (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Kızılören Belediyesi tarafından 1 milyon 271 bin lirayla kurulan 940 panelden oluşan güneş enerji sistemi sayesinde belediyenin elektrik ihtiyaçları karşılanırken, sistemin faaliyete geçtiği bir ayda 34 bin lira gelir elde edildi.

Nüfus olarak Türkiye'nin en küçük 11'inci, Afyonkarahisar'ın ise en küçük ilçesi olan 2 bin 200 nüfuslu Kızılören'de, Belediye tarafından güneş enerjisiyle elektrik üretme sistemi kurma kararı alındı. Kızılören Başkanı MHP'li Ali Erol öncülüğünde etüt ve plan çalışmaları hızla tamamlanarak İller Bankası'ndan 10 taksitle 1 milyon 271 bin lira kredi alındı. Bu krediyle ilçe girişinde belediyeye ait 5 bin metrekarelik alana 940 panelden oluşan ve saatte 248 kilovat elektrik üretimi yapılan güneş enerji sistemi kuruldu. Temmuz ayı başında çalışmaya başlayan sistemle elektrik üretimi yapılırken, dağıtım şirketiyle yapılan anlaşma gereği, belediyenin harcadığı elektrik miktarı mahşuplaşıldıktan sonra belediye kasasına da bir ayda 34 bin lira gelir sağlandı.

'ETÜT İŞLEMLERİNİ HIZLICA YAPTIK'

Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol, bu tip sistemlerin hızla yayılması gerektiğini söyleyerek, "Belediyelerin kendi enerjilerini karşılamak üzere 1 megavata kadar yenilenebilir enerji sistemiyle ilgili bir yasa çıktı. Biz de bu yasanın çıktığı tarihten itibaren bu konuya el attık. Tükettiğimiz oranda bu alanda güneş enerjisiyle ilgili plan ve proje etüt işlemlerini hızlıca yaptık. Ondan sonra da işin kaynağını bulma gündeme geldi. Başlangıçta bu bir Avrupa Birliği projesiydi. Ama Avrupa ile olan ilişkilerimizde sıkıntı olunca o iş askıda kaldı. Kaynak aktarılmadı. Biz de bundan sonra İller Bankası'na müracaat ederek kaynak bulduk" dedi.

'34 BİN LİRA GELİR KALMIŞ OLDU'

Bu çapta sistem kuran ilk belediyelerden olduklarını anlatan Ali Erol, "Kimi belediyeler küçük çaplı çatılara yapıyor. Ama biz gelire de ihtiyaç olan bir belediyeyiz. Küçük bir belediyeyiz. İller Bankası gelirlerimiz çok sınırlı. Bu nedenle belediye bütçesine de katkı verecek bir projeydi. Nitekim ilk faturamızı kestik ve mahsuplaşmadan sonra belediyemize 34 bin lira gelir kalmış oldu. Akşamları burada bir bekçi bulunduruyoruz. Onun dışında masrafı olmayan net getirisi olan sistem. Belediyelerin bu sistemleri uygulamasından en önemli şey şu olabilir; belediyelerin vasıtasıyla vatandaşların yenilebilir enerjiyi yaygınlaştırması. Enerji konusunda dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bizim gerek rüzgar gerekse güneş enerjisinden ülkemizin sunduğu geniş imkanların belediyeler öncülüğünde Türkiye'deki en küçük yerleşim yerlerine yayarak vatandaşın ileride kendi enerjisini üretmesini sağlamamız gerekir" diye konuştu.