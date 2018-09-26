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Elektrik kabloları havai fişek gibi patladı

İLGİNÇ HABERLER  | 26.09.2018 13:53 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Emirhan Köyü’nde bulunan bir binanın elektrik kutusuna giden kablolar, havai fişek gibi patlayarak yanmaya başladı. Yanan kablolardan yangın çıkmaması için itfaiye ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri seferber oldu.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Emirhan Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki katlı binanın giriş katında bulunan elektrik hattında bilinmeyen bir sebepten ötürü patlamalar oldu.

Durumu fark eden vatandaşlar tarafından itfaiye ve elektrik dağıtım şirketine haber verildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından havai fişek gibi patlayan elektrik hattına müdahale edildi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından elektrik dağıtım şirketinin ekipleri son kontrolü yaparak hatta giden elektriği kesti. Olayda, maddi hasar meydana, ekipler hattaki sorunun çözümü için inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
elektrik kablosu patlama Kocaeli

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