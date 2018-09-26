Elektrik kabloları havai fişek gibi patladı

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Emirhan Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki katlı binanın giriş katında bulunan elektrik hattında bilinmeyen bir sebepten ötürü patlamalar oldu.

Durumu fark eden vatandaşlar tarafından itfaiye ve elektrik dağıtım şirketine haber verildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından havai fişek gibi patlayan elektrik hattına müdahale edildi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından elektrik dağıtım şirketinin ekipleri son kontrolü yaparak hatta giden elektriği kesti. Olayda, maddi hasar meydana, ekipler hattaki sorunun çözümü için inceleme başlattı. (İHA)

