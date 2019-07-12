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Elektrik kablosuna basan 10 koyun telef oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 13:20 | Son Güncelleme

Ankara’da, 10 gün önce koparak yere düşen elektrik kablosuna basan 10 koyun akıma kapılarak telef oldu.Olay, saat 08.00 sıralarında Altındağ Beşikkaya Mahallesi 2003/1.

Elektrik kablosuna basan 10 koyun telef oldu

Ankara’da, 10 gün önce koparak yere düşen elektrik kablosuna basan 10 koyun akıma kapılarak telef oldu.
Olay, saat 08.00 sıralarında Altındağ Beşikkaya Mahallesi 2003/1. Sokak üzerinde meydana geldi. Muhsin Karlı, 4 erkek kardeşiyle Kurban Bayramı’nda satmak için besledikleri 74 koyunu otlatmak için araziye çıkardı. Mahallenin elektrik hattından koparak yolun kenarına düşen elektrik kablosuna basan koyunlar, akıma kapılarak yere düştü. Koyunlarını kurtarmak isteyen Karlı da akıma kapılmaktan son anda kaçarak kurtuldu. Sokak üzerindeki gecekonduda oturan komşular, sesleri duyarak Muhsin Karlı’yı oradan uzaklaştırdı. Akıma kapılan 10 koyun telef oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve elektrik idaresi ekipleri sevk edildi. Kopan hattaki elektrik kesilirken, polis olayla ilgili rapor tuttu.

’Son anda kaçtım’
Elektrik akımına yara almadan kurtulan Karlı, sabah erken saatlerde otlatmak için çıkardığı koyunların yere düştüğünü belirterek, "Neyin nesi olduğunu anlayamadım, kurtaramadım da. Elektrikten ben de etkilendim ama kaçtım son anda. 74 koyun vardı, 10’u telef oldu gerekli birimlere haber verdik. 13-14 bin TL zararım var. Zararımızı karşılayacaklarını söylediler" dedi.

Elektrik kablosuna basan 10 koyun telef oldu

Elektrik kablosuna basan 10 koyun telef oldu

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