Elektrik kablosuna takılan drone için itfaiye devreye girdi

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta, Fener Rum Patriği Bartholomeos'nun çarşamba günü kente yapacağı ziyaretle ilgili bilgi verilmesi için düzenlenen basın toplantısında havalandırılan drone, elektrik kablosuna takılıp, asılı kaldı. Gazetecilerin uğraşmasına rağmen indiremediği drone'u, itfaiye görevlileri alıp, sahibine teslim etti.

Sinop İl Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve beraberindeki din adamlarının 17 Ekim Çarşamba günü gerçekleştireceği ziyaretle ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıyı yukarıdan görüntülemek isteyen gazetecinin havalandırdığı drone, bir süre sonra alçaldı. Çevredeki binaya giden elektrik kablosuna takılan drone, asılı kaldı. Bu sırada basın toplantısına da ara verildi. Gazeteciler, uğraşmasına rağmen drone'u indiremeyince itfaiyeden yardım istedi. İhbarla gelen görevliler, itfaiye aracının üzerine çıkıp, elektrik kabloları arasından drone'u aldı. İtfaiye görevlilerinin drone'u sahibine teslim etmesinin ardından basın toplantısına devam edildi.

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