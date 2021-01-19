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Elektrik kablosuna temas eden şahıs öldü

19.01.2021 15:22 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te yolda yürüdüğü esnada bir elektrik direğinden sarkan yüksek gerilim kablosuna temas eden yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti.Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Tekel Caddesi’nde meydana geldi.

Gaziantep’te yolda yürüdüğü esnada bir elektrik direğinden sarkan yüksek gerilim kablosuna temas eden yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Tekel Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir elektrik direğinin yüksek gerilim kablosu sabah saatlerinde koparak sallanmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar, kablonun çevresine uyarıcı dubalar yerleştirdikten sonra durumu hemen elektrik firması yetkililerine bildirdi. Bir süre sonra kablonun olduğu noktadan geçen yabancı uyruklu Yussuf Ele Salih (32), yüksek gerilim kablosunu fark etmeyerek yanlışlıkla temas etti. Talihsiz adam, elektrik direğine temas etmesinin ardından ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları olay anını anlattı
Yaşanan olayı anlatan görgü tanıkları, direkteki kablonun sabah saatlerinde koparak sarkmaya başladığını belirtti. Görgü tanıkları, sarkan kabloya kimsenin temas etmemesi için dubalarla önlem almaya çalıştıklarını ve yetkililere haber verdiklerini ama öğle saatlerinde Yussuf El Salih’in elektrik kablosunu görmeyerek omzuyla temas ettiğini belirtti. Vatandaşlar, talihsiz adamı kemerler ve sopalar vasıtasıyla elektrik telinden kopardıklarını ama durumunun çok kötü olduğunu ve hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.
Olayın ardından hayatını kaybeden Yussuf El Salih’in cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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