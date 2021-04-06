HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elektrik kablosunu kemiren 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Elektrik kablosunu kemiren 7 büyükbaş hayvan telef oldu

06.04.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Evciler Mahallesi’nde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında ahırda birbirine bağlı olan 7 büyükbaş hayvanın elektrik kablolarını kemirmesi sonucu elektrik akımına kapılarak telef olduğu öğrenildi.Gördes’in Evciler Mahallesinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Kadir Mercan’a ait 7 adet büyükbaş hayvanın ahırdaki elektrik kablosunu kemirmeleri soncunda elektrik akımına kapılarak telef oldukları öğrenildi.

Elektrik kablosunu kemiren 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Evciler Mahallesi’nde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında ahırda birbirine bağlı olan 7 büyükbaş hayvanın elektrik kablolarını kemirmesi sonucu elektrik akımına kapılarak telef olduğu öğrenildi.
Gördes’in Evciler Mahallesinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Kadir Mercan’a ait 7 adet büyükbaş hayvanın ahırdaki elektrik kablosunu kemirmeleri soncunda elektrik akımına kapılarak telef oldukları öğrenildi. Olayla ilgili Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı ile Gördes İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerinde gerekli incelemeleri yaparken, 7 hayvanın da birbirine bağlı olmasından dolayı telef oldukları tespit edildi.

Elektrik kablosunu kemiren 7 büyükbaş hayvan telef oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isimlerden süper minili paylaşım! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı Ünlü isimlerden süper minili paylaşım! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı
Tesadüfen bulundu! Binlerce yıldır oradaymışTesadüfen bulundu! Binlerce yıldır oradaymış
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Devrek'te Roma dönemine ait mezar bulundu

Devrek'te Roma dönemine ait mezar bulundu

Anadolu Ajansı 101 yıldır Anadolu'nun sesini dünyaya duyuruyor

Anadolu Ajansı 101 yıldır Anadolu'nun sesini dünyaya duyuruyor

Son Dakika: Kartal'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Avukatlık bürosuna silahlı saldırı

Tesadüfen bulundu! Binlerce yıldır oradaymış

Tesadüfen bulundu! Binlerce yıldır oradaymış

Değeri 5 milyar dolar! Miras hakkından vazgeçti

Değeri dudak uçuklatıyor! Miras hakkından vazgeçti

Umre ne zaman? Bu yıl umre yapılacak mı? Suudi Arabistan şartları açıkladı

Suudi Arabistan'dan şok umre açıklaması!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.