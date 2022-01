Elektrik kesintilerinde en büyük kurtarıcınız en iyi jeneratör modelleri

Elektrik günümüzde en çok ihtiyaç duyulan enerjilerden biri. Kullandığımız hemen her aleti çalıştıran elektrik, konforlu yaşam sürmemize de yardım eder. Bu nedenle elektrik kesintileri ya da elektriğin bulunmadığı alanlarda vakit geçirmek pek çoğumuz için cazip bir seçenek olmayabilir. Ancak jeneratörler böyle zamanlarda kurtarıcınız olabilir! “Jeneratör nedir?” derseniz kısaca mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren cihazlar olduğunu söyleyebiliriz. “Jeneratör neleri çalıştırır?” diye merak ediyorsanız bunun tamamen ürünün gücüne bağlı olduğunu bilmelisiniz. Eğer siz de jeneratör almak istiyor ancak hangisini seçeceğinize karar veremiyorsanız en kaliteli ürünlerin yer aldığı yazımızı inceleyerek ihtiyacınızı karşılayacak ürünü güvenle satın alabilirsiniz.

1. Dayanıklı yapısı ile Einhell TC-PG 10/E5 Jeneratör

En iyi jeneratör markaları araştırmamızda ilk önerimiz olan Einhell TC-PG 10/E5 Jeneratör, 2 zamanlı motora sahip. 680W enerji üreten ürün, 230V soketi ile lamba ve mutfak ekipmanları gibi birçok ürünü çalıştırmanızı sağlar. Elektrik kesintilerinden etkilenmenizi önleyen jeneratörü ihtiyaç duyduğunuz her yerde kullanabilirsiniz. Ürünün sabit ayakları çalışma sırasında sarsılmasına ve jeneratörün zarar görmesine engel olur. Aşırı yük anahtarı, fazla yük durumunda ürünü korumaya alır. Çekme kolu ile kolayca çalışan jeneratörün sağlam dış yüzeyi, cihazı dış etmenlerden korur.

Einhell TC-PG 10/E5 Jeneratör'ü satın almak için sizi böyle alalım.

2. Kolay taşınan HYUNDAI HHY960A Jeneratör

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Hafif bir jeneratör tavsiyesi isterseniz HYUNDAI HHY960A Jeneratör'ü mutlaka incelemelisiniz. Benzinle çalışan ürün, 4.2 litre yakıt deposu ile uzun saatler boyunca ihtiyaç duyduğunuz elektriği sağlar. Evinizde, iş yerinizde ve seyahat ettiğiniz yerlerde rahatça kullanabileceğiniz jeneratör, çalıştırma ipi ile kolay çalışır. 2 HP motor gücüne sahip ürün, bir depo benzin ile 6 saat boyunca elektrik üretir. 2 zamanlı motoru bulunur. Üzerinde yer alan priz çıkışı ile elektriğe kolayca ulaşmanızı sağlar. Plastik ayakları ise ürünün zemine zarar vermesini engeller.

Elektriksiz kalma endişesine son veren HYUNDAI HHY960A Jeneratör hakkında bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

3. İhtiyaç duyduğunuz her yerde PGS 950 Jeneratör

Hafif tasarımı sayesinde rahat taşınan PGS 950 Jeneratör, 1.56 HP motor gücüne sahip. Benzinle çalışan ürün, 4.2 litre yakıt deposu ve 2 zamanlı motoru ile 6-7 saat arasında elektrik üretir. 65dB ses seviyesi ile sessiz çalışarak rahatsız olmanızı engeller. Çalışma ipi ile kolay çalışır. Voltaj göstergesi, cihazlara giden voltajı kontrol etmenize yardım eder. Sağlam yapısıyla uzun yıllar sorunsuz kullanılır.

Kamp ve karavanda da ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi sağlayacak PGS 950 Jeneratör'ü detaylı incelemek ve sepete eklemek için buraya tıklayın.

4. Pratik kullanımı ile Hyundai G4500IE Jeneratör

En iyi jeneratör ev tipi arasında yer alan Hyundai G4500IE Jeneratör, 3.8 kW sürekli güç sağlar ve 7 saate kadar elektrik üretir. Ürünün motor gücü ise 5 kW. Çalıştırma ipi ile kolayca çalışır. Uzaktan kumandası sayesinde ürünü istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. 92dB ses düzeyi ile gürültü kirliliğini azaltan cihaz, 10 litre yakıt deposuna sahip. 2 adet USB girişi ile uzatma kablosuna gerek duymadan telefonlarınızı şarj etmenizi sağlar. Aşırı yük koruması ise kendini güvende tutar. Az yakıt tüketerek aile ekonomisine katkıda bulunur. Tekerlekli tasarımıyla rahatça taşınır.

Sizi yarı yolda bırakmayacak Hyundai G4500IE Jeneratör'ü satın almak için sizi böyle alalım.

5. Uzun saatler enerji sağlayan Loncin LC7000I Jeneratör

7 kW güce sahip Loncin LC7000I Jeneratör, 92dB ses düzeyi ile daha az gürültü yaratır. Tam depoyla yüksek kaliteli elektrik sağlar. Uzun süreli elektrik kesintilerinde tek bir yakıt ikmali ile 12 saat kesintisiz çalışabilir. Kompakt ve hafif yapılı jeneratör, taşırken işinizi kolaylaştırır. 25 litre yakıt deposuna sahip ürünü istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Tekerleri sayesinde rahatça hareket ettirebilirsiniz. Alüminyum çerçevesi ürüne dayanıklılık kazandırdığı için uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz.

Çevre dostu motoru bulunan Loncin LC7000I Jeneratör hakkında detaylı bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Elektrik kesintisi derdine son veren Black&Decker BD2200 Jeneratör

Sizin için seçtiğimiz sıradaki ürün, Black&Decker BD2200 Jeneratör. 6.5 HP motor gücüne ve 18 litre yakıt deposuna sahip jeneratör, benzinle çalışır. Tam depo ile 12 saat boyunca kesintisiz elektrik üretir. Böylece acil durumlarda elektriksiz kalmanızı önler. Ürünün motoru ise 4 zamanlı. Çift priz çıkışlı jeneratörün üzerinde yer alan voltaj göstergesi sayesinde ürüne giden voltajı takip edebilirsiniz. Sağlam yapısı ve dayanıklı dış yüzeyi ile darbelere karşı direnç gösteren ürünü uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz.

İhtiyaç duyduğunuz her yerde elektrik ihtiyacınızı karşılayacak Black&Decker BD2200 Jeneratör'ü detaylı incelemek ve sepete atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Her evin ihtiyacı Palmera GL950 Jeneratör

Palmera GL950 Jeneratör, 2 zamanlı motora ve 2 HP beygir gücüne sahip. Kompakt tasarımı ile işinizi kolaylaştıran ürün, benzinle çalışır. 4 litre yakıt deposu bulunan jeneratör, tam depo ile 6 saat boyunca enerji üretir. Çalıştırma ipi ile çalışan ürünün bakımı ise oldukça kolay. Jeneratörün ağırlığı 21 kg olduğu için ister evinizde ister iş yerinizde rahatça kullanabilirsiniz. Plastik tutma kolu ile her yere taşıyabilirsiniz. Ürünün yere sağlam basan ayakları, jeneratörün sabit kalmasını sağlayarak sarsılmasını ve zarar görmesini önler.

Üzerinde bulunan açma kapama tuşu ile istediğiniz an kullanabileceğiniz Palmera GL950 Jeneratör'ü satın almak için sizi böyle alalım.

8. Acil durumlar için Akozon Jeneratör

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Akozon Jeneratör, herhangi bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan çevirme kolu sayesinde şarj edilir. Yaklaşık olarak 20 watt elektrik üreten ürün, özellikle acil durumlarda ufak cihazları şarj etmek için kullanılabilir. Ayrıca kamp, tarla ve seyahatlerde de rahatlıkla tercih edilebilir. Portatif tasarımı ile kolay taşınan jeneratör, elektriksiz kalmanızı engeller. ‎13 cm x 8 cm x 9 cm boyutuna. Ürünün ağırlığı ise sadece 758 gram. Sağlam dış gövdesi deforme olmaz, korozyona karşı direnç gösterir ve hafif çarpmalarda ürünün zarar görmesini önler.

Kas gücü ile elektrik üretmenizi sağlayan, hafif yapısıyla kolay taşınan Akozon Jeneratör hakkında bilgi edinmek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayın.

9. Karanlıkta kalmanızı önleyen Honda Eu 22i Jeneratör

Sizin için seçtiğimiz bir diğer tavsiye olan Honda Eu 22i Jeneratör, düşük ses seviyesi ile gürültüyü azaltıp rahatsız olmanızı engeller. Düzenli akım sağlamayan jeneratörler farklı akım güçleri göndererek kullandığınız cihazların bozulmasına neden olabilir. İnverter özelliği bulunan ürün, elektrik akımını düzgün ve sabit şekilde göndererek elektronik cihazların zarar görmesini önler. Tutma kolu ve hafif yapısı ile jeneratörü istediğiniz yere kolayca taşıyabilirsiniz. Çift 230 watt priz çıkışı ile iki farklı kabloya güç gönderebilirsiniz. Düşük yakıt tüketimi sağlayan ürün, aile ekonomisine katkıda bulunur. Plastik ayakları ise yeri sağlam kavramasına yardım ederken zemin çizilmesini engel olur.

Honda Eu 22i Jeneratör'ü detaylı incelemek ve sepete eklemek için sizi böyle alalım.

10. Uzun süreli kullanım sunan Full Fgl10000le3 Jeneratör

10 kW güce sahip Full Fgl10000le3 Jeneratör, elektrik kesintisi sorunundan sizi kurtarır. İster evinizde ister iş yerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz ürün, benzin ile çalışır. 28 litre yakıt deposu bulunur. Çalıştırma ipi ile kolayca çalışır. 75dB ses seviyesi ile gürültü kirliliğini azaltır. 87 kg ağırlığına sahip ürünü büyük tekerlekleri sayesinde bir yerden bir yere rahatça taşıyabilirsiniz. Sağlam materyallerden üretilen jeneratörü uzun yıllar sorunsuz kullanabilirsiniz.

Güçlü motoru ile uzun saatler boyunca size enerji sağlan Full Fgl10000le3 Jeneratör'ü satın almak için sizi böyle alalım.

11. Kolay kullanımı ile Kama By Reis Kgl 3500 C Jeneratör

4 zamanlı ve benzinli çalışan motora sahip Kama By Reis Kgl 3500 C Jeneratör ile istediğiniz an enerji elde edebilirsiniz. 15 litre yakıt deposu sayesinde yeterli elektriği sağlar. 39 kg ağırlığı ile her yere rahatça taşınabilir. Yeri sağlam tutan ayakları devrilme ve sarsılmayı engelleyerek jeneratörün zarar görmesine mani olur. Ürün, 590 mm x 433 mm x 430 mm boyutu ile fazla yer kaplamaz. Çalıştırma ipi ile rahatça çalışan jeneratör, ihtiyaç duyduğunuz her an yeterli elektriği sağlar. Sağlam dış yüzeyi ise ürünü olumsuz dış etmenlerden korur.

1.3 litre yağ kapasitesi bulunan Kama By Reis Kgl 3500 C Jeneratör hakkında bilgi almak ve sipariş etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

12. Portatif yapısı ile Lieber German Rapco Hh950 Jeneratör

En iyi jeneratörleri listelediğimiz yazımızda sırada Lieber German Rapco Hh950 Jeneratör var. Çalıştırma ipi ile hızlıca çalıştırabileceğiniz ürün, 2 HP güce sahip. 4.2 litre yakıt deposu olduğu için acil durumlarda yeterli elektrik üretmenizi sağlar. Ergonomik tutma sapı ile ürünü bir yerden bir yere rahatça taşıyabilirsiniz. Portatif tasarımı sayesinde kullanılmadığı zamanlarda az yer kaplar ve yerden tasarruf etmenize yardım eder. T-stop özelliği, aşırı zorlanma gibi durumlarda uyarı vererek motorun yanmasını ve zarar görmesini engeller. Green Tech Motor Teknolojisi ile üretilen motoru ve filtreli egzozu sayesinde hem bahçenize hem doğaya verdiği zararı en aza indirir.

Lieber German Rapco Hh950 Jeneratör'ü detaylı incelemek ve sepete eklemek için buraya tıklayın.

13. Gürültü kirliliğini en aza indiren Briggs&Stratton P2200 Powersmart Series Jeneratör

Sizin için seçtiğimiz bir diğer öneri ise Briggs&Stratton P2200 Powersmart Series İnverter Jeneratör. 3.8 litrelik yakıt deposu dolu olduğunda 8 saat boyunca kesintisiz enerji üretir. 43 cm yüksekliğe, 35 cm genişliğe, 52 cm uzunluğa ve 24 kg ağırlığa sahip jeneratör, 59dB ses seviyesi ile sessiz çalışır. Böylece gürültüden rahatsız olmazsınız. Plastik ayakları zemini çizmez. Çalıştırma ipi ile kolayca çalışır ve ihtiyaç duyduğunuz her an elektrik sağlar.

Sağlam yapısıyla uzun yıllar kullanabileceğiniz Briggs&Stratton P2200 Powersmart Series İnverter Jeneratör'ü satın almak için sizi böyle alalım.

14. Tüm ihtiyaçları karşılayan KL J2600 Jeneratör

Sizin için seçtiğimiz son ürün olan KL J2600 Jeneratör, elektrik kesintisinde ihtiyaç duyduğunuz enerjiyi sağlar. Hem evinizde hem işyerinizde kullanabileceğiniz ürün, benzinle çalışır. 15 litre yakıt deposu tam doluyken 8 saat boyunca kesintisiz enerji üretir. Çalıştırma ipi sayesinde kolayca kullanılır. Jeneratör saatte ortalama 1.1 litre benzin tüketir. 60dB ses düzeyi ile gürültü kirliliğini en aza indirir. Tekerlekli tasarımı ve 38 kg ağırlığı olduğu için her yere kolayca taşınır. Yakıt tankı PVC materyal ile üretildiği için uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz.

Her evde bulunması gereken KL J2600 Jeneratör hakkında bilgi almak ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.