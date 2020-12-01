Elektrik kesintisi listesi 1 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor.
İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.
Avcılar
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah BAŞARAN, DAMAT, DİK, GÜMÜŞPALA, KAYNATA, SARP, SEYİSOĞLU, YÜKSEL, ŞULE sk bölgelerinde 01/12/2020 11:00:00 - 01/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bağcılar
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1787., 1790., 1791., MEHMET AKİF sk / KEMALPAŞA mah 1893., 1895., 1899., 1900. sk bölgelerinde 01/12/2020 11:01:00 - 01/12/2020 17:31:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bahçelievler
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ALP, CAMLI, DERYA 1, HASTANE, KARADENİZ, KUMRULU 1, MAHMUTBEY, MEŞE 1, SANCAKTAR, ŞAHİNBEY sk / ŞİRİNEVLER mah AKIN, CAMCI, GAMSIZ, GAZİLER, HASTANE, MAHMUTBEY sk bölgelerinde 01/12/2020 10:00:00 - 01/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Başakşehir
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah HÜRRİYET, SABAHATTİN ZAİM, SANCAK sk bölgelerinde 01/12/2020 13:30:00 - 01/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Beşiktaş
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-GAYRETTEPE mah FUAT SARP, HATTAT HALİM, HOŞSOHBET, KIRLANGIÇ sk bölgelerinde 01/12/2020 09:00:00 - 01/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Beylikdüzü
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah AHLAT sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah MEMLEKET sk // ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 3141., 3142. sk bölgelerinde 01/12/2020 13:30:00 - 01/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Büyükçekmece
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah İSTANBUL sk / KAMİLOBA mah ACAR 1, DOSTLAR, DİLEK 2, MOTEL, MURAT 2, OYA 1, SEVİNDİK, SUZAN AVCI, YENİKENT, İSTANBUL, ŞAYANLAR sk bölgelerinde 01/12/2020 14:30:00 - 01/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Çatalca
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah AYVALIDERE, BETÜL, GÖLYAKA ÇIKMAZI, GÖNEN ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, GÜLGÜN, KADIKÖY, OVAYENİCE ELBASAN YOLU, İNCEĞİZ sk bölgelerinde 01/12/2020 09:00:00 - 01/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Esenler
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 709., 716. sk bölgelerinde 01/12/2020 09:00:00 - 01/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Esenyurt
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NECİP FAZIL KISAKÜREK mah 2073., AKDENİZ, DEREÜSTÜ, NİDA, PIRIL, SEFA, SEHER, SEMA, YOSUN, ÇAĞLAYAN, İZGİ, ŞELALE sk / YEŞİLKENT mah 2011., 2021., 2023. sk bölgelerinde 01/12/2020 09:00:00 - 01/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Eyüpsultan
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CAN, 1.GONCA, 2.KARDELEN, 2.KAYNAK, 2.ÇAYIR, 3.KANARYA, 4.ÇİMEN, BURGAZ YOLU, GÖKTÜRK, HAYAL, KABAN, LAVANTA, MİS, NAKIŞ, YUMAK, ZAKKUM, ÇALIŞKAN sk bölgelerinde 01/12/2020 10:00:00 - 01/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Gaziosmanpaşa
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 542., 555., 557., 587., 588., 589. sk bölgelerinde 01/12/2020 09:00:00 - 01/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Küçükçekmece
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 910. ÇIKMAZ, CEM SULTAN, DELİORMAN ÇIKMAZI, ERKEN, NADİRE, YENİ DOĞAN, ÜLKEM, ŞAİR ŞİNASİ sk bölgelerinde 01/12/2020 10:00:00 - 01/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sarıyer
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ALTINORDU, KAFKAS, KAYNARCA, KIZILCIK, KÖŞEM, MERMERCİ ÇIKMAZI, NURİ PAŞA, NİYAZ, YASEMİN, ŞEHİT CÜNEYT SARDAŞLAR sk bölgelerinde 01/12/2020 09:00:00 - 01/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Silivri
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DEVLET, EGEMENLİK, ERMİŞLER, KAMELYA, SAYIN, STAD, TATAR, TAŞÇI, TEMAŞA, TÜNEL, ULAŞIM, YASEMEN, ZİVERBEY, ÇAMDAĞI, ÇANTA, ÇERKEZKÖY, İHTİYAÇ, İSKENDERİYE sk bölgelerinde 01/12/2020 10:00:00 - 01/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sultangazi
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 1. CEBECİ, 2472., 2476., 2478., 2479., 2480., 2481., 2482., 2483., 2484., 2514., 2515., 2516., 2517., 2518., 2519., 2520., 2521., 2522., 2523., 2523/1., 2524., 2525., 2528., 2529., 2530., 2531., 2552., PEYAMİ SAFA, S, U, Y, Z sk bölgelerinde 01/12/2020 09:00:00 - 01/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.