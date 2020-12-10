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Elektrik kesintisi listesi 10 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

10.12.2020 09:40 | Son Güncelleme:
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Elektrik kesintisi listesi 10 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından duyurulan planlı elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası’nda çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul 10 Aralık elektrik kesintisi listesi!

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.

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10 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Arnavutköy

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah ECENUR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLSEMA, MOR KARANFİL sk bölgelerinde 10/12/2020 09:00:00 - 10/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah SILA sk bölgelerinde 10/12/2020 13:00:00 - 10/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1421., 1422., 1423., 1426., HALKALI sk / GÜNEŞLİ mah DEVEKALDIRIMI sk / MAHMUTBEY mah 2617., 2619., 2620., 2621., 2622., 2623., 2624., 2625., 2626., 2627., 2632., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk bölgelerinde 10/12/2020 09:00:00 - 10/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bakırköy

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah ALİŞAN YEDİBAŞLAR, MÜRVETLİ, NURTOPU, OSMAN GÜRER, SAİT KESLER, İSTASYON sk bölgelerinde 10/12/2020 10:00:00 - 10/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah İSTASYON CD., bölgelerinde 10/12/2020 13:00:00 - 10/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beyoğlu

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah ANA ÇEŞMESİ, TAKSİM sk / ŞEHİT MUHTAR mah ANA ÇEŞMESİ, TAKSİM AKARCASI, UTARİT sk bölgelerinde 10/12/2020 10:00:00 - 10/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyükçekmece

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AŞIK VEYSEL, BAHÇECİK, BAĞÇEŞME, BURAK, GÖNÜL 2, HİLAL 86, KILIÇ ALİPAŞA, PARMAKSIZ, SEDEF, SOYLU, ZİNDE sk / PINARTEPE mah BAŞKENT, ESMERAY, YÜCEDAĞ sk bölgelerinde 10/12/2020 10:00:00 - 10/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çatalca

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-YALIKÖY mah ADA, ASALET, AÇIKEL, AÇIKGÖZ, BARAN, BAŞÖZ, BURAK ÇIKMAZI, BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL, DERE YANI, DÜZ, GÖL YOLU, KUMSAL, SEYHAN, ŞAHİNTEPE, ŞEBBOY sk bölgelerinde 10/12/2020 09:00:00 - 10/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenler

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1118., ATIŞALANI, FEVZİ ÇAKMAK, ORHANGAZİ sk bölgelerinde 10/12/2020 09:00:00 - 10/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 890., 900., 901., 902., 915., 920. sk bölgelerinde 10/12/2020 09:00:00 - 10/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kağıthane

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah BAYKAN, CESARET, GÜNIŞIĞI, TUĞ, UYANIK sk / YAHYA KEMAL mah AKICI, AKKAYA, AKSU, AKYAYLA, ASMA, BAYKAN, CESARET, DİNÇ, ER, GÜZİDE, ILGAZ, REZENE, TALATPAŞA, TİMUR, YAHYA KEMAL, ÇEKME, İMREN, İÇTEN, ŞENKAL, ŞUBAT sk bölgelerinde 10/12/2020 09:30:00 - 10/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçükçekmece

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1.AYDOĞDU, 1.TUNA, ERDİR, GONCA, MÜNİR RESNELİ, NADİRE, SANCAK ÇIKMAZI, YENİ DOĞAN, ÜLKEM, ŞAİR ŞİNASİ sk bölgelerinde 10/12/2020 09:00:00 - 10/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah MANDALİNA, MENEKŞE YOLU, MUAMMER, USLU, VATAN, ZAFER, ÇAKIR sk bölgelerinde 10/12/2020 09:00:00 - 10/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DESTE ÇIKMAZI, DEVLET, KURUÇEŞME, ORHAN, SAHİLBOYU, SÖĞÜTLÜK sk bölgelerinde 10/12/2020 09:30:00 - 10/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 129., 130., 134., 88. sk bölgelerinde 10/12/2020 09:00:00 - 10/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

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