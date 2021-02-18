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Elektrik kesintisi listesi 18 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

18.02.2021 11:40 | Son Güncelleme:
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Elektrik kesintisi listesi 18 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın duyurduğu planlı elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası’nda çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul 18 Şubat elektrik kesintisi listesi!

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, elektrikler ne zaman kesilecek?

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki 18 Şubat elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.

18 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Bakırköy Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ÇİÇEKDAĞLI sk bölgelerinde 18/02/2021 13:00:00 - 18/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Beşiktaş Elektrik Kesintisi

ISTANBUL BEŞİKTAŞ ilce -GAYRETTEPE mah sk bölgelerinde 18/02/2021 09:00:00 - 18/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KONAKLAR mah AKASYALI sk bölgelerinde 18/02/2021 09:00:00 - 18/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah BESTEKAR ŞEVKİ BEY, DELLALZADE, ITRİ, RUHİ BAĞDADİ, VARNALI sk bölgelerinde 18/02/2021 11:00:00 - 18/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Beyoğlu Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-GÜMÜŞSUYU mah CUMHURİYET sk / KOCATEPE mah AYDEDE, CUMHURİYET, LAMARTİN sk bölgelerinde 18/02/2021 12:00:00 - 18/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Esenler Elektrik Kesintisi

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 64/1., 67., MELİKŞAH, SEMERKANT sk bölgelerinde 15/02/2021 12:00:00 - 15/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 204., 206., 210., 211., 212., 213., 223., 224., 225., 226., 227., 231., 232., 233., 234., 236., 238., AKSARAY, HAMİDİYE sk bölgelerinde 15/02/2021 12:00:00 - 15/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Esenyurt Elektrik Kesintisi

İSTANBUL ESENYURT ilce -İSTİKLAL mah sk bölgelerinde 15/02/2021 09:00:00 - 15/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa Elektrik Kesintisi

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, TEMİZ, YILDIZTABYA sk bölgelerinde 15/02/2021 09:00:00 - 15/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 551. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2195. sk / UĞUR MUMCU mah 2278., 2317., 2319., 2320., 2321., 2322., 2336., 2337., 2343., 2345., HOCA AHMET YESEVİ, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 15/02/2021 12:00:00 - 15/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Kağıthane Elektrik Kesintisi

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DESTE, DUMLUPINAR, DURAN, HAVUZLAR sk bölgelerinde 15/02/2021 10:00:00 - 15/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Sarıyer Elektrik Kesintisi

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ALTAN, DERE OTU, DOĞRU, DURGUN, KANLICA, OKUL ALTI, YENİ YOL sk bölgelerinde 15/02/2021 09:00:00 - 15/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Silivri Elektrik Kesintisi

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-AKÖREN mah SULTAN ÇEŞME sk bölgelerinde 15/02/2021 09:00:00 - 15/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

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