Elektrik kesintisi listesi 23 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, elektrikler ne zaman kesilecek? Paraşütü elektrik tellerine dolaşan Noel Baba böyle kurtarıldı ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki 23 Aralık elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.

23 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ Arnavutköy Elektrik Kesintisi İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 23/12/2020 00:00:00 - 23/12/2020 01:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 23/12/2020 01:30:00 - 23/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 23/12/2020 03:00:00 - 23/12/2020 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 23/12/2020 04:30:00 - 23/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YASSIÖREN mah HADIMKÖY sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Avcılar Elektrik Kesintisi İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. Bağcılar Elektrik Kesintisi İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 674., 677., 678., 680., 682., 729., 734., ESENLER, GÜNGÖREN sk / ÇINAR mah İSTANBUL sk bölgelerinde 23/12/2020 00:01:00 - 23/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 734. sk bölgelerinde 23/12/2020 00:01:00 - 23/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 661., 662., 663., 664., 665., 675., 676., 686., 687., 688., 689., 690., 691., 692., 693. sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah SEBLA sk bölgelerinde 23/12/2020 00:01:00 - 23/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah OSMAN GAZİ sk bölgelerinde 23/12/2020 03:00:00 - 23/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL BAĞCILAR ilce -YILDIZTEPE mah sk bölgelerinde 23/12/2020 03:00:00 - 23/12/2020 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 185., 188., 189., 197., 198., 199., 200., 201., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 23/12/2020 05:00:00 - 23/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 885. sk bölgelerinde 23/12/2020 05:00:00 - 23/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. Bahçelievler Elektrik Kesintisi İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 23/12/2020 00:01:00 - 23/12/2020 02:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah DEĞİRMENBAHÇE sk bölgelerinde 23/12/2020 03:30:00 - 23/12/2020 05:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah 30 AĞUSTOS, AHMET KOPUZ, ALATTİN ALTIKAYA, OSMAN GAZİ, YÖRÜKLER sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah MEKTEP sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah GAZİ, MAREŞAL ÇAKMAK, SİTE 1, SİTE ÇIKMAZI, YUNUS EMRE sk bölgelerinde 23/12/2020 11:00:00 - 23/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. Başakşehir Elektrik Kesintisi İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah ERTUĞRUL GAZİ sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Beşiktaş Elektrik Kesintisi İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah DEREBOYU sk / ORTAKÖY mah DEREBOYU, GÜRCÜKIZI, MUALLİM NACİ, MÜSAHİP, ORTAKÖY DERE ÇIKMAZI, PORTAKAL YOKUŞU sk bölgelerinde 23/12/2020 11:00:00 - 23/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. Büyükçekmece Elektrik Kesintisi İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -MİMAR SİNAN MERKEZ mah sk bölgelerinde 23/12/2020 00:30:00 - 23/12/2020 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah MUSTAFA KEMAL, YARAR sk bölgelerinde 23/12/2020 01:30:00 - 23/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah GAZANFER, RANA sk bölgelerinde 23/12/2020 02:30:00 - 23/12/2020 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-EKİNOBA mah ŞAKİR sk bölgelerinde 23/12/2020 05:00:00 - 23/12/2020 06:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MURAT ÇESME mah ESKİ SİLİVRİ sk bölgelerinde 23/12/2020 06:00:00 - 23/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. Çatalca Elektrik Kesintisi İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah KAYANDERE, MECNUN, MİHRİCAN, MİHRİMAH, TABYALAR sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. Esenler Elektrik Kesintisi İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1118., ATIŞALANI, FEVZİ ÇAKMAK, ORHANGAZİ sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Esenyurt Elektrik Kesintisi İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah HAMZA YERLİKAYA sk // ESENYURT ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah HÜRRİYET sk / GÜZELYURT mah 2102., 2112., 2114., 2116., 2118., 2120., 2122., 2124., 2126., 2131., 2147., ERTUĞRUL GAZİ, FATİH, MİMAR SİNAN, ORHANGAZİ, YILDIRIM BEYAZIT sk / MEHMET AKİF ERSOY mah 1826., 1828., 1829., 1837., 1838., 1842., 1843., 1844., 1845., 1846., 1847., 1848., 1849., 1850., 1851., 1852., 1853., 1854., 1856., 1918., 1919., 1920., 1921., 1922., 1923., 1924., 1925., 1926., 1927., 1928., 1941., 2013., 2014., 2052., 2053., 2070., 2116., 2120., 2127., 2131., 2133., 2135., UFUK sk / MEHTERÇEŞME mah 1818., 1873., 1881., 1882., 1919., 1928., 1930., 1931., 1932., 1933., 1934., 1941., 1942., 1943., 1944., 1945., 1948., 1950., 1951., 1952., 1953., 1967., 2032., 2033., 2034., 2068., 2075., UFUK sk / MEVLANA mah 1941., FATİH, YILDIRIM BEYAZIT sk / YEŞİLKENT mah 1953., NAZIM HİKMET sk bölgelerinde 23/12/2020 00:30:00 - 23/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah FIRAT, ISPARTAKULE, UZAY sk bölgelerinde 23/12/2020 01:00:00 - 23/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 886., 930., ÜNVERDİ sk / ÜÇEVLER mah 889., 903., PAZARYOLU, ÜNVERDİ sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2684. sk / SELAHADDİN EYYUBİ mah 1587., 1632., HALİÇ sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah FIRAT1 sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AKSU, ALARA, BEYLERDERESİ, DEMRE ÇAYI ÇIKMAZI, FIRAT, GÖKSU, MERİÇ, VALİ RECEP YAZICIOĞLU, ÇORUH sk bölgelerinde 23/12/2020 10:00:00 - 23/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk / OSMANGAZİ mah sk bölgelerinde 23/12/2020 13:30:00 - 23/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. Eyüpsultan Elektrik Kesintisi İSTANBUL SULTANGAZİ ilce -ZÜBEYDE HANIM mah sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah 2.SEDİR, ALPARSLAN, DOĞAN, ILICA, MARAL, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, YEŞİL MERDİVEN, İBRİŞİM sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah BARTU sk bölgelerinde 23/12/2020 10:00:00 - 23/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah GÜLERYÜZ, KUMSU sk bölgelerinde 23/12/2020 10:00:00 - 23/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.ÇAKMAK, 2.CANAN, 2.DENİZ, 7.GÜL, ABDULHAMİT HAN, BAHÇEKÖY, PAPATYA sk / MİTHATPAŞA mah 1.YAVUZ, 1.YILDIRIM, 1.İPEK, 2.NUR, 2.SEDEF, 2.SEVGİ, 2.ŞİMŞEK, ABDULHAMİT HAN, ALİBABA, AYAZMA, DİSPANSER, EFE, FIRIN, YALÇIN, ÇAĞLAYAN, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgelerinde 23/12/2020 12:00:00 - 23/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. Fatih Elektrik Kesintisi İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MERCAN mah İSMETİYE sk / MOLLA HÜSREV mah VEFA sk / SÜLEYMANİYE mah DÖKMECİLER HAMAMI, FETVA YOKUŞU, MİMAR SİNAN, PROF. DR. SIDDIK SAMİ ONAR, SİYAVUŞPAŞA, ŞAMDANCI sk / TAYA HATUN mah TIĞCILAR sk bölgelerinde 23/12/2020 13:30:00 - 23/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MERCAN mah FUATPAŞA, MANGALCI ÇIKMAZI, TACİRHANE, UZUNÇARŞI, İSMETİYE sk / SÜLEYMANİYE mah AĞIZLIKÇI, BAHŞENDE, SİYAVUŞPAŞA, TESBİHÇİ, UZUNÇARŞI, İMAMECİ, İSMETİYE, ŞAHENDE sk / TAHTAKALE mah UZUNÇARŞI, YAVAŞÇA ŞAHİN sk bölgelerinde 23/12/2020 14:00:00 - 23/12/2020 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. Gaziosmanpaşa Elektrik Kesintisi İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah MARMARA, SEKBAN, ÇİMENTEPE sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 572., 573., 574., 575., 576., 577., 582., 584., GALERİ sk / YENİ MAHALLE mah 542., 542/1., 543., 546., 552., 553., 554., 555., 556., 556/2., 556/3., 557., 587., 588., 589., CEBECİ, GALERİ sk bölgelerinde 23/12/2020 13:30:00 - 23/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa Elektrik Kesintisi İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah SANCAKLI sk bölgelerinde 23/12/2020 00:00:00 - 23/12/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AK, DAVUTPAŞA 1., GEÇİT, GÜZELLER, MEHMETÇİK, MERHALE, SARDUNYA, SEMİZ, UZAY, YOLCU, ÖZLEM, ŞEBBOY sk / SANAYİ mah BAŞAKLI, DAVUTPAŞA 1. sk bölgelerinde 23/12/2020 03:00:00 - 23/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. Kağıthane Elektrik Kesintisi İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ALAGÖZ, ALAKOÇ, EKİN, GÜLYAZI, HİCRET, YAVUZTÜRK sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah BAHAR, CAMİ, CİHANŞAH, DEVA, GÖKÇE, KANARYA, KAĞITHANE, NEŞE, SİNANPAŞA, VATAN, YAYLA, ZENGİN sk bölgelerinde 23/12/2020 16:00:00 - 23/12/2020 20:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Küçükçekmece Elektrik Kesintisi İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -YARIMBURGAZ mah sk bölgelerinde 23/12/2020 00:01:00 - 23/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -YARIMBURGAZ mah sk bölgelerinde 23/12/2020 00:01:00 - 23/12/2020 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.MURADİYE, 1.YENİ CAMİ, 4.OKUL, ŞEHİT ERDİNÇ DURAN sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. Sarıyer Elektrik Kesintisi İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah KAPLICALAR, SAHRA ÇIKMAZI, İŞYAR ÇIKMAZI sk / YENİKÖY mah ALTINORDU, GÜNDÜZ, GÜNER, HALİM, HARUN, HATIRA, KAFKAS, KARADENİZ, KAYNARCA, KIZILCIK, KÖŞEM, LEYLAKLAR, MERMERCİ ÇIKMAZI, NAR ÇİÇEĞİ, NURİ PAŞA, NİYAZ, VAKIFLAR ÇIKMAZI, YASEMİN, İMREN, İNTES PARK SİTESİ (NURİ PAŞA CAD.), ŞEHİT CÜNEYT SARDAŞLAR sk / İSTİNYE mah AKINCI, BALABANDERE, BORSA, EMEK, ESKİ HARMANLAR, KANKAYA ÇIKMAZI, KAPLICALAR, KAR ÇİÇEĞİ, LALE., NURİ PAŞA, REFORM, REKABET ÇIKMAZI, SAMANYOLU, SARIYER, TALİH, ÖĞRETMEN, İDEAL sk bölgelerinde 23/12/2020 01:00:00 - 23/12/2020 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BALTALİMANI mah ANAFARTALAR, BAŞARI, GAMZE, GELİNCİKLER, GÜRBEN, KAYA OCAĞI, TATLI NAR, TEMİZ ÇIKMAZI, ULUSAL, UTKU, UYGAR, ÜLKÜ ÇIKMAZI, ÜRETKEN ÇIKMAZI, ŞEHİT SIRRI KALELİ sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FATİH SULTAN MEHMET mah ATATÜRK, BUKET, BİLGİ, CENGAVER, CENNET ÇIKMAZI, CÖMERT, FERHAT, KUZGUN, KÜPELİ, LATİF, MERKEZ CAMİİ, MOTİF, NARLI, OLTU , SEREN sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-ZEKERİYAKÖY mah BENJAMİN sk bölgelerinde 23/12/2020 10:00:00 - 23/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. Silivri Elektrik Kesintisi İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah HASAN DÜZAĞAÇ, ŞEHİT FİKRET ŞANTAR, ŞEHİT HÜSEYİN KARATAŞ, ŞEHİT MEHMET DURACA, ŞEHİT NUSRET ŞAHİN, ŞEHİT OLCAY ÖZCAN, ŞEHİT ŞAHİN YILDIRIM ÇIKMAZI sk bölgelerinde 23/12/2020 00:30:00 - 23/12/2020 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah FAHRETTİN BERKTAŞ, HASAN DÜZAĞAÇ, HAYRETTİN MUCUK, HÜSNÜ ÇAĞLAR, MUHARREM MUNDUZ sk bölgelerinde 23/12/2020 04:30:00 - 23/12/2020 07:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 201., 202., 203., 204., 2040., 2044., 2046., 2047., 2048., 2049., 2051., 2052., 2053., 2055., 2058., 2060. ÇIKMAZ, 2061., 2062., 2063., 2065., 2066., 2069., 2072., 2075., 2078., 2079., 2080., 2135., 2159., 2165., MUSTAFA ÖZTÜRK sk bölgelerinde 23/12/2020 09:00:00 - 23/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır. İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KURFALLI mah AKYEL, AYDOĞMUŞ ÇIKMAZI, AYHAN, BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAMİ, DEĞİRMEN BAYIRI, FERDA ÇIKMAZI, FETVA, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, KAVİS, KORUÇEŞME, KUMBURGAZ, MÜREKKEP, RASATHANE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SERDAR, SIHHİYE, SÜLEYMANİYE, TEPKİ, VATANDAŞLIK, ÜÇGÖZLÜ, ŞENNUR sk bölgelerinde 23/12/2020 09:30:00 - 23/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.